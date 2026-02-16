El incipiente y próspero negocio de la resina en Baroña: "¿Empleos? Los que se quieran"

La comunidad de montes de Baroña (Porto do Son) ha encontrado en el negocio de la resina una rentable fuente de ingresos que, en línea con su objetivo de gestionar la masa forestal en claves de sostenibilidad, genera además oportunidades de empleo en una actividad aún escasa en Galicia, pero con mucho potencial.

“La resina gallega es muy valorada por su color más blanquecino y porque tiene unas propiedades idóneas para darle uniformidad a la combinación de productos líquidos y oleosos”, explica Ovidio Queiruga, presidente de la entidad.

Los comuneros de Baroña empezaron hace siete años a vender la resina que extraen de sus pinos y, aunque otras comunidades de montes empezaron a hacerlo también recientemente a menor escala (en Gondomar y en Lugo, por ejemplo) la sonense va claramente abriendo camino y marcando las pautas de un negocio en auge.

Los comuneros de Baroña extrajeron resina de 9.000 pinos en la última campaña. / Cedida

La entidad cuenta con aproximadamente unos veinte mil pinos para la producción de resina, en una superficie de 15 hectáreas (de las 878 hectáreas de terreno de su titularidad); una actividad que le generó en la última campaña unos ingresos de 40.000 euros.

“En la última campaña solo trabajamos la extracción de resina en 9.000 pinos, porque tenemos falta de personal formado para esas tareas y porque le dedicamos mucho tiempo a varios proyectos de investigación, en detrimento de la producción”, señala Ovidio Queiruga.

Las campañas duran normalmente nueve meses (entre marzo y noviembre). En la última, Baroña produjo 10.000 kilos de resina mediante el sistema de extracción tradicional, que se almacenó en 50 bidones de 200 kilos y se vendió, como cada año, a la empresa segoviana Resinas Naturales de Cuéllar, que se la pagó a 1,05 euros el kilo, más IVA (un precio similar al de las campañas anteriores).

Esta resina va destinada a la industria química, para elaborar productos como aguarrás, pinturas, barnices, etc.

Sistema de extracción tradicional de resina. / Cedida

Pero, además, la comunidad está apostando cada vez más por otro sistema de extracción, consistente en la extracción directamente en bolsas de plástico que se colocan en los orificios realizados en la corteza.

La resina procedente de este sistema es de mayor calidad, pues no tiene contacto directo con el exterior y, por tanto, no contiene impurezas, además de conservar mejor diferentes componentes que, con el sistema tradicional, se ven mermados.

Frascos de colofonia y esencia de trementina, productos elaborados con resina. / Cedida

“Con el sistema de extracción en bolsas conseguimos una resina de alta calidad, demandada sobre todo por las industrias farmacéutica y cosmética (para eleborar productos como esencia de trementina o colofonia)”, explica Queiruga.

Por supuesto, este método tiene repercusión en el precio: en la última campaña produjeron 15.000 kilos, y se vendió a 1,50 euros el kilo, más IVA. Y, además, esta sí se queda en Galicia: la vendieron a la empresa Xagoaza Pinaster, de O Barco de Valdeorras, “la única empresa resinera que hay en Galicia”, señala Queiruga.

Noticias relacionadas

El negocio de la resina en Baroña permite a la comunidad de montes tener contratados a dos operarios a jornada completa y a otro de manera temporal. “Pero, actualmente, hay trabajo para ocho o nueve más... solo en nuestros montes. Es una actividad rentable y con mucho potencial en Galicia, pendiente de explotar y que podría generar los empleos que se quisiera”, señala Queiruga.