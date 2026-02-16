Rianxo licita a unificación dos baixos das vivendas de emerxencia social para darlle uso público
Habilitaranse catro espazos, interconectados por unha pasarela acristalada
O Concello de Rianxo vén de licitar o proxecto de unificación dos baixos dos inmobles das vivendas de emerxencia social (antigas vivendas dos mestres).
Trátase dos baixos dos bloques A e B, que se unificarán e habilitarán para darlle uso social. As obras licitáronse cun orzamento de 226.421 euros.
O proxecto contempla a creación dun espazo de 200 metros cadrados, dividido en catro locais independentes duns 50 metros cadrados cada un, interconectados por unha pasarela acristalada que facilitará a circulación pola zona posterior dos dous inmobles destinados a vivendas de emerxencia social, nas que residen actualmente oito familias.
Cada local contará con aseos adaptados, garantindo a accesibilidade universal e permitindo o uso do espazo para reunións veciñais, actividades culturais, formativas ou asociativas.
"Trátase dun proxecto que aprobamos en setembro de 2024 por unanimidade para darlle un uso a eses espazos que na actualidade están desaproveitados", sinala o alcalde, Julián Bustelo.
“É unha primeira peza dun modelo de xestión de espazos públicos pensado para as rianxeiras e os rianxeiros, centrado na accesibilidade, na seguridade e na funcionalidade”, sinala o portavoz municipal do PSOE de Rianxo, Óscar Rial, quen destaca que "tras insistir na necesidade deste proxecto, vemos como o traballo constante da oposición contribúe a que se faga realidade unha actuación ao servizo da veciñanza".
O prazo de execución previsto é de dez meses.
