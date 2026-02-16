Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rianxo licita a unificación dos baixos das vivendas de emerxencia social para darlle uso público

Habilitaranse catro espazos, interconectados por unha pasarela acristalada

Estado actual dos baixos dun dos bloques das vivendas de emerxencia social de Rianxo.

Estado actual dos baixos dun dos bloques das vivendas de emerxencia social de Rianxo. / Cedida

Suso Souto

Rianxo

O Concello de Rianxo vén de licitar o proxecto de unificación dos baixos dos inmobles das vivendas de emerxencia social (antigas vivendas dos mestres).

Trátase dos baixos dos bloques A e B, que se unificarán e habilitarán para darlle uso social. As obras licitáronse cun orzamento de 226.421 euros.

O proxecto contempla a creación dun espazo de 200 metros cadrados, dividido en catro locais independentes duns 50 metros cadrados cada un, interconectados por unha pasarela acristalada que facilitará a circulación pola zona posterior dos dous inmobles destinados a vivendas de emerxencia social, nas que residen actualmente oito familias.

Cada local contará con aseos adaptados, garantindo a accesibilidade universal e permitindo o uso do espazo para reunións veciñais, actividades culturais, formativas ou asociativas.

"Trátase dun proxecto que aprobamos en setembro de 2024 por unanimidade para darlle un uso a eses espazos que na actualidade están desaproveitados", sinala o alcalde, Julián Bustelo.

“É unha primeira peza dun modelo de xestión de espazos públicos pensado para as rianxeiras e os rianxeiros, centrado na accesibilidade, na seguridade e na funcionalidade”, sinala o portavoz municipal do PSOE de Rianxo, Óscar Rial, quen destaca que "tras insistir na necesidade deste proxecto, vemos como o traballo constante da oposición contribúe a que se faga realidade unha actuación ao servizo da veciñanza".

O prazo de execución previsto é de dez meses.

