Unha senda peonil e ciclista de 2,3 Km conectará Viro coa Serra de Outes
Terá un ancho de 2,5 metros e, para a súa execución, será preciso expropiar 98 predios
O Consello da Xunta acordou este luns elevar a información pública o proxecto da nova senda peonil e ciclista na estrada autonómica AC-550, ao seu paso polo concello de Outes, que será licitada por un investimento de algo máis de 1,3 M€.
Trátase de executar un itinerario de uso compartido de preto de 2,3 quilómetros de lonxitude para posibilitar o enlace a pé ou en bicicleta e con seguridade entre o núcleo rural de Viro (moi disperso, caracterizado pola alternancia de parcelas axardinadas ou cultivadas e vivendas unifamiliares) e o núcleo urbano da Serra de Outes, comunicando as beirarrúas existentes nos extremos.
Terá un ancho de 2,5 metros, de modo que se aseguren as condicións de accesibilidade, e contará con pavimento en cor.
A Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas someterá o proxecto a información pública por un prazo dun mes.
Para executar as obras será necesaria a expropiación de 98 predios. O prazo de execución das obras será de 12 meses.
A previsión do departamento de Infraestruturas é poder aprobar o proxecto de trazado no primeiro semestre do presente ano, para poder realizar a convocatoria de levantamento de actas previas das expropiacións no segundo trimestre, e licitar as obras para a súa execución posteriormente.
Con esta actuación a Xunta avanza no Plan de sendas de Galicia, que permitiu acometer preto de 300 quilómetros de novas sendas e beirarrúas cun investimento de case 144 millóns de euros.
- Lunes de borrasca y lluvias intensas en Galicia... pero con el anticiclón en el horizonte
- Hasta cinco tapas gratis por consumición: la nueva cafetería que no querrás perderte en el corazón de Santiago
- Rodada en Santiago y ambientada en el Entroido gallego: así es la nueva película que llega a Prime Video
- Crónica social compostelana | Cocido de la promoción de 1981 del Colegio Peleteiro
- Galicia aspira a ganar el Benidorm Fest: un jóven de Carballo, entre los grandes favoritos
- Más de 70.000 filloas: el Carnaval más dulce a 20 minutos de Santiago
- Conflicto de buses en Santiago: 'Se non hai avances poderiamos levar a asamblea a reactivación da folga
- Aviso a los conductores: una calle del centro de Santiago permanecerá cortada al tráfico durante 24 horas