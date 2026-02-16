Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plan TambreAmesEl ClunyEntroidoObra
instagram

Unha senda peonil e ciclista de 2,3 Km conectará Viro coa Serra de Outes

Terá un ancho de 2,5 metros e, para a súa execución, será preciso expropiar 98 predios

Panorámica do concello de Outes.

Panorámica do concello de Outes. / Cedida

Suso Souto

Outes

O Consello da Xunta acordou este luns elevar a información pública o proxecto da nova senda peonil e ciclista na estrada autonómica AC-550, ao seu paso polo concello de Outes, que será licitada por un investimento de algo máis de 1,3 M€.

Trátase de executar un itinerario de uso compartido de preto de 2,3 quilómetros de lonxitude para posibilitar o enlace a pé ou en bicicleta e con seguridade entre o núcleo rural de Viro (moi disperso, caracterizado pola alternancia de parcelas axardinadas ou cultivadas e vivendas unifamiliares) e o núcleo urbano da Serra de Outes, comunicando as beirarrúas existentes nos extremos.

Terá un ancho de 2,5 metros, de modo que se aseguren as condicións de accesibilidade, e contará con pavimento en cor.

A Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas someterá o proxecto a información pública por un prazo dun mes.

Para executar as obras será necesaria a expropiación de 98 predios. O prazo de execución das obras será de 12 meses.

A previsión do departamento de Infraestruturas é poder aprobar o proxecto de trazado no primeiro semestre do presente ano, para poder realizar a convocatoria de levantamento de actas previas das expropiacións no segundo trimestre, e licitar as obras para a súa execución posteriormente.

Noticias relacionadas

Con esta actuación a Xunta avanza no Plan de sendas de Galicia, que permitiu acometer preto de 300 quilómetros de novas sendas e beirarrúas cun investimento de case 144 millóns de euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents