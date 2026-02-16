A Xunta planifica a reparación dunha arqueta da depuradora de augas residuais de Ribeira
Deberá ser substituída ao presentar problemas de corrosión polas infiltracións de auga de mar
A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, e a alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, avaliaron nunha reunión celebrada este luns as actuacións a realizar para a mellora do funcionamento da Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) da localidade.
Durante o encontro, a rexedora explicoulle á conselleira que unha das accións prioritarias sería a substitución da arqueta de rotura AR3, que actualmente presenta problemas de corrosión polas infiltracións de auga de mar. En concreto, esta arqueta é a previa á entrada da EDAR, que foi executada por Acuaes, e ten dúas válvulas que regular a entrada de auga na instalación.
Para avanzar na busca dunha solución a esta situación, técnicos de Augas de Galicia reuniranse con persoal municipal para analizar diferentes opcións e determinar cal sería a más axeitada, así como o procedemento para levalo a cabo.
Ademais, na reunión tamén abordaron o proxecto municipal para ampliar a rede de abastecemento no lugar de Cudieiros, na parroquia de Palmeira. Neste caso, a conselleira indicou que persoal de Augas avaliará a viabilidade do proxecto para, a continuación, establecer posibles vías de colaboración e financiamento para acometelo.
Cómpre lembrar que, aínda que a prestación dos servizos de saneamento, abastecemento e depuración é unha responsabilidade de competencia municipal, o Goberno galego leva anos prestando o seu apoio técnico e financeiro aos concellos que o necesiten.
De feito, o orzamento de Augas de Galicia para 2026 sobe un 5,5%, ata os 151,7 M€, para seguir optimizando o saneamento e o abastecemento coa mellora e creación de infraestruturas, a formación e a divulgación de técnicos e cidadanía, e a execución de políticas de prevención ante os riscos climáticos e que aumenten a resiliencia hídrica da comunidade.
