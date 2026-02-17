Boiro homenaxeará oito fusilados cun ciclo de charlas e un monumento
As xornadas serán o 21 no Pazo de Goiáns
José Ramón Romero e Goretti Sanmartín inaugurarán o memorial o día 22 en Boisaca
O Concello de Boiro colabora coa Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza na organización, os días 21 e 22 de febreiro, dunhas xornadas en homenaxe a boirenses fusilados.
As xornadas inauguraranse o sábado 21 ás 11.00 horas no Pazo de Goiáns. Antonio Míguez impartirá a charla A represión franquista en Boiro e na comarca do Barbanza (1936-1939) e Xosé Deira e Rocío L. Yáñez, a titulada As vítimas boirenses de Boisaca: biografías e contexto histórico.
Logo dun diálogo con familiares das vítimas e investigadores locais realizarase un roteiro polos lugares da memoria histórica de Boiro. O acto central de homenaxe terá lugar o domingo día 22 no cemiterio de Boisaca, ás 12.00 horas, coa inauguración dun monumento memorial e unha ofenda floral na que participarán o alcalde de Boiro, José Ramón Romero, e a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, acompañados dos familiares das vítimas e de varios membros da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica.
«Trátase dunha xornada en memoria concreta de vidas truncadas pola represión franquista», sinalan dende a Comisión.
Cos actos organizados renderase homenaxe a Rodrígo Álvares Gantes, Braulio Castro Gallardo, Ramón Lojo Agrelo, José Maceiras Vilasó, Santiago Miranda Lago, Juan Outeiral Outeiral, Juan Bautista Torrado e Gerardo Piñeiro Piñeiro.
«Os fusilamentos de veciños de Boiro no cemiterio de Boisaca constitúen un dos episodios máis significativos da represión franquista exercida contra a sociedade civil do Barbanza durante a Guerra Civil», sinala a entidade.
O alcalde, José Ramón Romero, agradeceu o traballo da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza «para a organización deste acto de xustiza e recordo aos boirenses fusilados e recordar de onde vimos, porque é a única maneira de que non volva acontecer».
- Lunes de borrasca y lluvias intensas en Galicia... pero con el anticiclón en el horizonte
- Rodada en Santiago y ambientada en el Entroido gallego: así es la nueva película que llega a Prime Video
- Martiño Noriega, ex alcalde de Santiago, y su noche especial de concierto en pleno Entroido
- Aviso a los conductores: una calle del centro de Santiago permanecerá cortada al tráfico durante 24 horas
- Conflicto de buses en Santiago: 'Se non hai avances poderiamos levar a asamblea a reactivación da folga
- Hasta cinco tapas gratis por consumición: la nueva cafetería que no querrás perderte en el corazón de Santiago
- Muere el prestigioso abogado José Manuel Roibás, asesor jurídico en numerosos concellos
- Adiós a las marquesinas torcidas de O Milladoiro: reponen las estructuras ya adaptadas a la pendiente de la calle