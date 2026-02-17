King África animou a gran festa do Entroido en Ribeira
Os cantantes da orquestra Panorama amenizaron tamén a velada na carpa instalada no Malecón
Máis de 2.000 persoas ateigaron este luns a carpa do Entroido instalada no Malecón de Ribeira para ver o espectáculo de King África, que comezou á medianoite e rematou ás 01.20 horas.
Antes, dende as 23.30 horas, os cantantes da orquestra Panorama amenizaron a velada e, despois da actuación de King África, varios DJ's seguiron animando musicalmente a festa ata as cinco da madrugada.
Foi unha noite sen altercados e animada tamén pola charanga Os Celtas da Baña, que levou a música polas zonas da hostalería ata as tres da madrugada.
A véspera do festivo local en Ribeira recuperou o seu esplendor pese á chuvia e grazas ás actividades programadas na carpa de 700 metros cadrados que se instalou para todo o Entroido no Malecón.
As concellerías de Cultura e Festexos, organizadoras deste Entroido, animan á cidadanía a seguir participando este martes e o mércores, acompañando as murgas e comparsas e o enterro do Felipe.
Este mércores haberá na carpa degustación gratuíta de orellas, rosquiñas e bolos preñados.
- Lunes de borrasca y lluvias intensas en Galicia... pero con el anticiclón en el horizonte
- Rodada en Santiago y ambientada en el Entroido gallego: así es la nueva película que llega a Prime Video
- Martiño Noriega, ex alcalde de Santiago, y su noche especial de concierto en pleno Entroido
- Aviso a los conductores: una calle del centro de Santiago permanecerá cortada al tráfico durante 24 horas
- Conflicto de buses en Santiago: 'Se non hai avances poderiamos levar a asamblea a reactivación da folga
- Hasta cinco tapas gratis por consumición: la nueva cafetería que no querrás perderte en el corazón de Santiago
- Muere el prestigioso abogado José Manuel Roibás, asesor jurídico en numerosos concellos
- Adiós a las marquesinas torcidas de O Milladoiro: reponen las estructuras ya adaptadas a la pendiente de la calle