Preto de 200 persoas degustaron un cocido e gozaron do baile de Entroido do Club de Xubilados de Lousame

O grupo musical Aires de Broña animou a festa

Asistentes ao baile de Entroido do Club de Xubilados de Lousame.

Asistentes ao baile de Entroido do Club de Xubilados de Lousame.

Suso Souto

Lousame

Ao redor de 200 veciños e veciñas de Lousame participaron na tarde-noite deste luns do xa tradicional cocido e do baile de Entroido organizados polo Club de Xubilados, no local que a asociación ten en Aldeagrande.

A gran maioría dos maiores acudiu disfrazada e con moitas gañas de gozar dunha festa que comezou cun xantar a base de cocido: lacón, chourizo, costela, orella e grelos.

O alcalde de Lousame, Esteban Ares García, e os concelleiros de Cultura, Silvia Agrafojo, e de Obras, Ramón Martínez, agradeceron o convite realizado pola asociación, poñendo en valor o traballo da xunta directiva do club á hora de organizar actividades para as persoas maiores do municipio.

Despois do xantar, as persoas presentes gozaron dunha ampla sobremesa con doces típicos do Entroido, como orellas e filloas.

E para rematar a xornada, moitos dos asistentes animáronse a bailar ao ritmo da música interpretada polo grupo Aires de Broña, mentres tiña lugar tamén o tradicional sorteo de cestas de agasallos, conseguidas pola xunta directiva do Club de Xubilados de Lousame.

