Rianxo audita las luminarias led: hay casi 350 averiadas
Se instalaron hace tan solo cinco años, con una inversión de 757.649 €, y fallan regularmente
En el año 2021 el Concello de Rianxo ejecutó un importante proyecto para renovar el 60% de las luminarias de las parroquias de Araño, Taragoña, Asados, Isorna y Leiro, con una inversión de 757.649 euros, sustituyendo las antiguas de vapor de sodio por otras de tecnología led. Pero, cinco años después, los nuevos puntos de luz suponen un serio problema para la administración local.
Y es que, según señala el alcalde, Julián Bustelo, las luminarias sustituídas «fallan regularmente, ya sea por una instalación inadecuada o por una fabricación deficitaria». Esta situación viene causando un importante perjuicio en muchas aldeas del municipio, particularmente en los meses de menos horas de luz solar.
Actualmente hay 250 luminarias que no funcionan y casi otras 100 en reparación. El Concello puso en marcha una auditoría de las luminarias colocadas en 2021 para detectar el problema y, de ser el caso, adoptar las medidas oportunas en las instancias que corresponda.
