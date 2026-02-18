Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empresas de SantiagoEntroidoUrovesaEl Tiempo
instagram

Abarrote total en la gran fiesta de Entroido de Outes, con chocolatada final

Cientos de personas disfrutaron del espectáculo de las murgas y comparsas en el pabellón municipal

Abarrote total en la gran fiesta de Entroido de Outes, con chocolatada final

Abarrote total en la gran fiesta de Entroido de Outes, con chocolatada final

Cedida

Suso Souto

Outes

Cientos de personas asistieron este miércoles a la gran fiesta del Entroido celebrada en el polideportivo municipal de Outes.

A resguardo de la lluvia, el público disfrutó de lo lindo con el espectáculo que ofrecieron las numerosas murgas y comparsas participantes, en una cita que tampoco quiso perderse el alcalde, Francisco Calo.

La cita se celebró, además, en una jornada en la que era día festivo en Outes.

Noticias relacionadas

La fiesta finalizó con el reparto de chocolate caliente gratis entre los asistentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents