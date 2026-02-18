Abarrote total en la gran fiesta de Entroido de Outes, con chocolatada final

Cientos de personas asistieron este miércoles a la gran fiesta del Entroido celebrada en el polideportivo municipal de Outes.

A resguardo de la lluvia, el público disfrutó de lo lindo con el espectáculo que ofrecieron las numerosas murgas y comparsas participantes, en una cita que tampoco quiso perderse el alcalde, Francisco Calo.

La cita se celebró, además, en una jornada en la que era día festivo en Outes.

La fiesta finalizó con el reparto de chocolate caliente gratis entre los asistentes.