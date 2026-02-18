Una alumna de Boiro, entre los ganadores del concurso estatal 'Una constitución para todos'
Salma Vilarnovo Allal, del IES A Cachada, ganó en la modalidad de ESO, Grado Básico, Educación Especial y Educación de Adultos, en el apartado de Relato o poesía
El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes anunció los 15 ganadores del concurso Una Constitución para todos, en su edición de 2025, destinado al alumnado de los centros docentes españoles que imparten enseñanzas no universitarias y que desarrollan trabajos sobre la Constitución Española.
El objetivo del certamen es estimular y promover la reflexión sobre la importancia y el papel que juega en la vida cotidiana nuestra Carta Magna.
En esta edición (el concurso se organiza cada año desde 2015) los trabajos podían presentarse en tres formatos diferentes: relato o poesía, proyecto con el lenguaje de programación Scratch, o video que siga el formato bibliotráiler.
Entre los estudiantes premiados, que recibirán un premio en especie por un importe máximo de 1.500 euros y un diploma acreditativo del conocimiento y significado de la Constitución, figura una alumna de Boiro.
Se trata de Salma Vilarnovo Allal, estudiante del IES A Cachada, que ganó el primer premio en la modalidad de ESO, Grado Básico, Educación Especial y Educación de Adultos, en el apartado de Relato o poesía.
Ella e Irene Fernández Paulos, alumna del CPR Plurilingüe Hijas de Cristo Rey, de O Carballo (Oleiros), que ganó el primer premio en la modalidad de 3º a 6º de Educación Primaria, en el apartado de video, fueron las únicas alumnas gallegas premiadas en el certamen.
