Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empresas de SantiagoEntroidoUrovesaEl Tiempo
instagram

Una alumna de Boiro, entre los ganadores del concurso estatal 'Una constitución para todos'

Salma Vilarnovo Allal, del IES A Cachada, ganó en la modalidad de ESO, Grado Básico, Educación Especial y Educación de Adultos, en el apartado de Relato o poesía

Fachada del IES A Cachada de Boiro.

Fachada del IES A Cachada de Boiro. / Cedida

Suso Souto

Boiro

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes anunció los 15 ganadores del concurso Una Constitución para todos, en su edición de 2025, destinado al alumnado de los centros docentes españoles que imparten enseñanzas no universitarias y que desarrollan trabajos sobre la Constitución Española.

El objetivo del certamen es estimular y promover la reflexión sobre la importancia y el papel que juega en la vida cotidiana nuestra Carta Magna.

En esta edición (el concurso se organiza cada año desde 2015) los trabajos podían presentarse en tres formatos diferentes: relato o poesía, proyecto con el lenguaje de programación Scratch, o video que siga el formato bibliotráiler.

Entre los estudiantes premiados, que recibirán un premio en especie por un importe máximo de 1.500 euros y un diploma acreditativo del conocimiento y significado de la Constitución, figura una alumna de Boiro.

Se trata de Salma Vilarnovo Allal, estudiante del IES A Cachada, que ganó el primer premio en la modalidad de ESO, Grado Básico, Educación Especial y Educación de Adultos, en el apartado de Relato o poesía.

Noticias relacionadas

Ella e Irene Fernández Paulos, alumna del CPR Plurilingüe Hijas de Cristo Rey, de O Carballo (Oleiros), que ganó el primer premio en la modalidad de 3º a 6º de Educación Primaria, en el apartado de video, fueron las únicas alumnas gallegas premiadas en el certamen.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents