Lousame acolle este venres un concerto de música popular iberoamericana e galega do grupo A Misela
Terá lugar ás 20.30 horas na casa da cultura e con entrada gratuíta
O Concello de Lousame organiza un concerto de música popular iberoamericana e galega da man do grupo A Misela, formación musical con sede en Noia e creada no ano 2011.
A actuación terá lugar este venres 20 de febreiro, ás 20.30 horas, na casa da cultura de Lousame. A entrada é totalmente gratuíta, sendo necesario anotarse previamente a través de bandoticket.com.
Con esta actuación, o grupo noiés dá comezo a un ciclo de concertos denominado Os sons da Misela, que os levará a actuar tamén noutros escenarios como Outes e Malpica.
Baixo a dirección musical do profesor Alejandro Guillermo, A Misela combina voces masculinas con acompañamento instrumental, creando unha sonoridade única e emotiva.
En Lousame ofrecerán unha actuación baseada en música popular galega e iberoamericana. O concerto está organizado polo Concello de Lousame, que conta coa colaboración da Xunta de Galicia.
