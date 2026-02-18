Una noche en el Hotel Faro de Fisterra: esta es la ganadora del sorteo de Noia Histórica
En la campaña de San Valentín de la patronal noiesa se registraron más de mil tíckets de compra
Noia
La asociación de comerciantes Noia Histórica celebró este martes el sorteo de su campaña de San Valentín, cuyo premio es una experiencia muy apetecible para cualquier pareja: una noche de alojamiento en el Hotel Faro de Fisterra, con desayuno incluido.
La ganadora es Isabel Morán, que subió dos tíckets a la página web de la entidad correspondientes a dos compras: una en el establecimiento de artículos para bebés Bebé Chico, situado en la calle Fray Lois Rodríguez, y otra en el establecimiento de alimentación Basoñas Mar, sito en la Praza Fanequeira.
En los diez días que duró dicha campaña se registraron casi un millar de tíckets de compra.
