O Concello de Boiro celebrará a terceira Feira de Emprego do Barbanza o 16 de abril

Os asistentes poderán entregar os seus currículos nos estands das empresas participantes

A feira celebrarase no centro de formación de Espiñeira. / Cedida

Suso Souto

Boiro

O Concello de Boiro traballa xa na organización da III Feira de Emprego do Barbanza, unha xornada para impulsar o talento e a economía local. A nova edición desta cita terá lugar o xoves 16 de abril no Centro de Formación, Innovación, Emprego e Emprendemento Lab Barbanza, situado no polígono de Espiñeira.

Tras o éxito de edicións anteriores, esta terceira convocatoria consolida o seu compromiso co desenvolvemento económico e coa creación de oportunidades laborais na comarca do Barbanza, buscando fortalecer o vínculo entre empresas e persoas en procura activa de emprego.

A feira desenvolverase durante unha xornada e contará coa participación de empresas de distintos sectores produtivos, entidades formativas e servizos de orientación laboral.

Durante a xornada desenvolveranse simultaneamente foros para empresarios, charlas de interese relacionadas co emprego e a mellora da empregabilidade e as novas tendencias do mercado laboral. Ademais, as persoas asistentes poderán entregar os seus currículos nos estands das empresas participantes.

A participación das empresas nos foros de temática laboral e empresarial que se van levar a cabo serve para fortalecer a competitividade, reputación e capacidade de adaptación.

En canto ás persoas que están en busca activa de emprego, esta feira é unha oportunidade única para recibir asesoramento sobre orientación laboral, ter acceso directo a empresas con procesos de selección abertos, coñecer de primeira man que perfiles se demandan no mercado e que competencias son as máis valoradas.

Con esta III Feira de Emprego do Barbanza o Concello de Boiro reafirma a súa aposta por contribuír á dinamización do mercado laboral, fomentar a colaboración público-privada e xerar novas oportunidades para a veciñanza e as empresas.

