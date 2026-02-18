A Pobra celebrará o Día de Rosalía cun programa lúdico para achegar a súa figura ás crianzas
Os escolares participarán no xogo-concurso ‘As sete Rosalías’, no que se implica o comercio local
O Concello da Pobra do Caramiñal celebrará o Día de Rosalía cunha programación na que se aposta por achegar a literatura galega e a figura da escritora ás crianzas dun xeito didáctico e lúdico, implicándoas na promoción da cultura galega a través da participación e o xogo.
Tal e como asegurou a concelleira de Cultura, Patricia Lojo, “a nosa intención é que os pequenos e pequenas se acheguen á figura de Rosalía de Castro dun xeito divertido, no que xogar e aprender van da man”. Ademais, salientou, “esta actividade permite implicar o comercio local e os centros educativos nun proxecto común”.
A programación inclúe o xogo-concurso As sete Rosalías, unha proposta que xa se levou a cabo en diferentes edicións e que goza de moi boa acollida entre os escolares. Do 19 ao 27 de febreiro os escaparates de diferentes establecementos do municipio terán exposta a silueta recortada coa forma de Galicia co rostro da intelectual no seu interior.
O reto do alumnado de Educación Primaria é localizar sete versións diferentes da imaxe, xa que presenta pequenas variacións. Unha vez identificadas, deberán anotar a diferenza e en que local se atopaba.
Como peche da actividade, o día 6 de marzo celebrarase un sorteo de varios agasallos nos colexios participantes.
O propio día de Rosalía de Castro, conmemorado o 23 de febreiro, terán lugar os actos centrais da programación na praza homónima. A xornada comezará ás 11.45 horas cunha actuación de música tradicional a cargo do grupo Xiada e continuará ás 12.00 horas cun recital de poesía do alumnado de Primaria.
Durante o acto realizarase tamén unha ofrenda floral e farase o reparto do Caldo de gloria, para que todas as persoas que participen no acto poidan degustalo. Trátase dun encontro aberto á veciñanza co que se busca poñer en valor a figura de Rosalía de Castro.
