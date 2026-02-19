A Deputación licita por 529.430 euros a renovación da capa de rodaxe da estrada DP-6202, de Outes
As obras contemplan a mellora da pavimentación do tramo ata a AC-400 por Valadares
A Deputación da Coruña vén de publicar a licitación das obras de mellora da capa de rodaxe da estrada DP-6202, que vai de Outes ata a AC-400 por Valadares.
O proxecto ten un orzamento de 529.430,76 euros, destinados á renovación da pavimentación do tramo comprendido entre os puntos quilométricos 0+358 e 4+498.
As actuacións contempladas abranguen os traballos de preparación da vía, como a limpeza das beiravías, a roza das marxes, a apertura de cunetas e poda de árbores, e a execución de varios tramos de dique en zonas con desprendementos de noiros entre os puntos 3+105 e 3+350.
Unha vez acondicionado o treito, procederase á súa pavimentación, así como á reposición das marcas viarias do eixo, dos bordos e das inscricións. A sinalización vertical, o balizamento e os elementos de defensa necesarios tamén serán instalados de novo na vía.
Este proxecto súmase ao resto de obras de mellora viaria que está a executar a entidade provincial durante o exercicio 2026, atendendo as necesidades e demandas dos concellos da provincia da Coruña. Esta liña de actuación ten como fin mellorar a seguridade viaria, tanto para o tránsito de vehículos como para os peóns.
O prazo de presentación das ofertas está aberto e estenderase ata o 11 de marzo.
- Adiós a la lluvia: Galicia se prepara para dejar en casa los paraguas y pone fecha a la vuelta del sol
- Uno de los mejores panes de España se hace en Santiago: 'Un día normal aquí son 14 horas de trabajo
- As chuviscadas non paran o Entroido
- Entroido en Santiago 2026
- Muere Santiago Ferreiro Fernández, figura clave de la Semana Santa compostelana
- De vanguardista oficina de turismo a punto de 'trapicheo' en Santiago: 'Esto es un escándalo
- Tributo a los mayores de Ames con más de mil kilos de cocido y música: 'Moi rico e abundante
- Un alumno del Centro Superior de Hostelería de Galicia competirá por crear “El sándwich más bueno del mundo”