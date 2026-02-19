Los peores presagios se confirman. La bióloga de la cofradía noiesa y el biólogo de zona, junto con directivos del pósito, realizaron este jueves treinta nuevos muestreos que constatan una masiva mortandad de marisco en la ría de Muros-Noia.

A la espera de un estudio más detallado de las catas realizadas, en jornada de mañana y tarde, las estimaciones son de un 90% de mortandad de almeja babosa, un 80% de berberecho y un 40% de japónica, tanto en los bancos marisqueros de a pie como en los de a flote, según confirmó el patrón mayor de Noia, Santiago Cruz.

La cofradía recogió este martes treinta muestras en la ría. / Cedida

"Hai que agardar, pero pola experiencia que temos a situación é moi mala", añadió Cruz, con lo que peligra la campaña marisquera que se iba a iniciar el día 2 de marzo, dado que la situación es similar a la vivida en 2023, cuando murió más del 80% del marisco.

La cofradría convocó para esta tarde una reunión de la junta general de la cofradía, integrada por 27 miembros, en la que se decidirán las medidas a adoptar. "Case seguro que haberá que suspender a campaña e solicitar prestacións para os mariscadores", afirmó Cruz, a la espera de lo que acuerde la junta.