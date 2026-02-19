O Concello de Boiro licita a construción dunha vivenda modular para destinala a emerxencia social
Será unha estrutura desmontable de pequeno tamaño que se instalará nunha parcela municipal en Espiñeira
O Concello de Boiro sacou a licitación a construción dunha vivenda modular de emerxencia social por importe de 39.200 euros. Esta adquisición está financiada pola Deputación da Coruña mediante o POS+ para gastos sociais extraordinarios.
A actuación consiste na implantación dunha vivenda desmontable de pequeno tamaño que se instalará nunha parcela municipal en Espiñeira. Trátase dunha vivenda de pequenas dimensións que poida prestar servizo de aloxamento puntual a unha persoa ou unha familia en período breve ata atopar un aloxamento adecuado.
Con isto preténdese ofrecer unha alternativa habitacional de xeito temporal en situacións excepcionais de urxencia ou emerxencia de carácter social ou en conflitos convivenciais que poidan poñer en perigo a integridade física ou emocional dalgúns membros da unidade de convivencia.
O Concello de Boiro continúa habilitando ferramentas para situacións de emerxencia sobrevidas, como xa se fixo coa rehabilitación dunha vivenda unifamiliar das antigas vivendas dos mestres de Praia Xardín.
