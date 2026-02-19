Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alianza de alcaldesMeco'Trapicheo'Santiago Ferreiro
instagram

O Concello da Pobra abre unha bolsa de emprego para auxiliares do Servizo de Axuda no Fogar

As instancias poderán presentarse a partir deste venres

Casa consistorial da Pobra.

Casa consistorial da Pobra. / Cedida

Suso Souto

A Pobra

O Concello da Pobra do Caramiñal vén de anunciar a apertura dunha bolsa de emprego de auxiliares de axuda no fogar co obxectivo de reforzar e ampliar a prestación deste servizo esencial no municipio. 

A convocatoria ten como finalidade a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais que permitan cubrir as necesidades do servizo. Unha vez rematado o proceso selectivo, que se desenvolverá mediante o sistema concurso-oposición, o obxectivo é contratar sete auxiliares. 

O prazo de presentación de solicitudes será de cinco días hábiles desde o día seguinte á publicación do anuncio no BOP. Así pois, o prazo remata o vindeiro 26 de febreiro inclusive. As instancias poderán presentarse a partir deste venres 20 de febreiro, a través da sede electrónica municipal ou no rexistro xeral do Concello. 

A concelleira de Servizos Sociais, Amparo Cerecedo, destacou a importancia do Servizo de Axuda no Fogar para garantir a atención ás persoas que máis o precisan. A edil asegurou que “un dos piares fundamentais do benestar na nosa sociedade son os coidados no entorno, e para iso é preciso levar adiante servizos públicos de calidade para a veciñanza".

"O SAF é fundamental e, por iso, e pese a que outras administracións non asumen de maneira axeitada as súas competencias de financiamento, dende a concellería de Servizos Sociais imos comezar este proceso para poder contratar auxiliares e, así, poder atender a máis persoas usuarias das que neste momento dispoñen do servizo”, explicou. 

Noticias relacionadas

“Trátase dunha aposta firme e decidida polos servizos públicos e pola mellora da calidade de vida das persoas usuarias”, engadiu.

TEMAS

Tracking Pixel Contents