Un paseo estelar 'en familia': dos hermanos y sus padres conducirán una observación astronómica en Ribeira
La actividad, abierta al público, tendrá lugar el lunes 23 a las 19.00 horas en el patio del IES Número Uno
Astronomía empeza e remata con a es una actividad de observación astronómica con la que la ANPA Caramecheiro del IES Nº1 de Ribeira quiere dar visibilidad a la mujer dentro de la astronomía y recordar que no existen límites para las féminas en esta sociedad.
La actividad se llevará a cabo en el patio exterior trasero del centro educativo el lunes 23 de febrero a las 19.00 horas, y será conducida por una familia perteneciente a la Asociación Astronómica de Sirio de Pontevedra: los padres (Marco Antonio Vilar Sanlés y Lucía Canda Lino) y los hijos (Brais, que es alumno en el instituto, y Lucía).
La observación astronómica se hará con diferentes telescopios motorizados, con sus correspondientes gafas de aumento, catadriótico y Dobson de diferentes aperturas, para poder ver Júpiter, Saturno, la Luna, la gran nebulosa de Orión y la Galaxía de Andrómeda.
Gracias a un gran proyector, un ordenador portátil y un programa astronómico específico, Stellarium, se reproducirán aquellos objetos más destacados del espacio ocultos o no visibles por su posición en esa noche. Además, se empleará una máquina reflex con trípode para captar algunas imágenes.
"Aprenderemos las constelaciones zodiacales, a manejarnos de noche gracias a las constelaciones circumpolares, cuestionaremos la vida extraterrestre y la diferencia entre astrología y astronomía. Pero, sobre todo, hablaremos de la importancia de la mujer en la astronomía y de cómo, gracias a una mujer negra, la humanidad fue capaz de llegar a la Luna", señalan desde la ANPA Caramecheiro.
Se trata de una actividad abierta al público en general. Para poder organizar mejor los grupos de observación de los telescopios y el resto de actividades programadas habrá que inscribirse a través del Whatsapp de la ANPA (634 851 860) hasta ese mismo día a las 16.00 horas.
Esta actividad está organizada por la ANPA y subvencionada por la Consellería de Política Social e Igualdade. Durante la observación astronómica, el Ayuntamiento apagará la iluminación pública del entorno para garantizar la correcta visibilidad.
- Adiós a la lluvia: Galicia se prepara para dejar en casa los paraguas y pone fecha a la vuelta del sol
- Uno de los mejores panes de España se hace en Santiago: 'Un día normal aquí son 14 horas de trabajo
- As chuviscadas non paran o Entroido
- Entroido en Santiago 2026
- Muere Santiago Ferreiro Fernández, figura clave de la Semana Santa compostelana
- De vanguardista oficina de turismo a punto de 'trapicheo' en Santiago: 'Esto es un escándalo
- Tributo a los mayores de Ames con más de mil kilos de cocido y música: 'Moi rico e abundante
- Un alumno del Centro Superior de Hostelería de Galicia competirá por crear “El sándwich más bueno del mundo”