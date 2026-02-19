Un paseo estelar 'en familia': dos hermanos y sus padres conducirán una observación astronómica en Ribeira

Astronomía empeza e remata con a es una actividad de observación astronómica con la que la ANPA Caramecheiro del IES Nº1 de Ribeira quiere dar visibilidad a la mujer dentro de la astronomía y recordar que no existen límites para las féminas en esta sociedad.

La actividad se llevará a cabo en el patio exterior trasero del centro educativo el lunes 23 de febrero a las 19.00 horas, y será conducida por una familia perteneciente a la Asociación Astronómica de Sirio de Pontevedra: los padres (Marco Antonio Vilar Sanlés y Lucía Canda Lino) y los hijos (Brais, que es alumno en el instituto, y Lucía).

La observación astronómica se hará con diferentes telescopios motorizados, con sus correspondientes gafas de aumento, catadriótico y Dobson de diferentes aperturas, para poder ver Júpiter, Saturno, la Luna, la gran nebulosa de Orión y la Galaxía de Andrómeda.

Gracias a un gran proyector, un ordenador portátil y un programa astronómico específico, Stellarium, se reproducirán aquellos objetos más destacados del espacio ocultos o no visibles por su posición en esa noche. Además, se empleará una máquina reflex con trípode para captar algunas imágenes.

"Aprenderemos las constelaciones zodiacales, a manejarnos de noche gracias a las constelaciones circumpolares, cuestionaremos la vida extraterrestre y la diferencia entre astrología y astronomía. Pero, sobre todo, hablaremos de la importancia de la mujer en la astronomía y de cómo, gracias a una mujer negra, la humanidad fue capaz de llegar a la Luna", señalan desde la ANPA Caramecheiro.

Se trata de una actividad abierta al público en general. Para poder organizar mejor los grupos de observación de los telescopios y el resto de actividades programadas habrá que inscribirse a través del Whatsapp de la ANPA (634 851 860) hasta ese mismo día a las 16.00 horas.

Noticias relacionadas

Esta actividad está organizada por la ANPA y subvencionada por la Consellería de Política Social e Igualdade. Durante la observación astronómica, el Ayuntamiento apagará la iluminación pública del entorno para garantizar la correcta visibilidad.