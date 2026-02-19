Esta es la propuesta elegida para la reforma integral de la fachada marítima de A Pobra

El Concello de A Pobra do ya dispone de la propuesta ganadora del jurado del concurso para planificar la fachada marítima de la localidad, que servirá de base para la redacción de un nuevo plan director de este entorno.

El proceso contó con la coordinación técnica de la Fundación RIA, el apoyo administrativo y legal del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) y la financiación del concurso por parte de la Fundación Marta Ortega Pérez.

La propuesta ganadora, presentada bajo el lema Beiras da caramiña por el equipo formado por María Fandiño y LandLab, fue escogida con la máxima puntuación entre las 15 candidaturas recibidas.

La propuesta mantiene una imagen integradora de la identidad de la villa sin renunciar a la potencia transformadora de la actuación, conciliando patrimonio, espacio público y actividad productiva en un marco flexible y evolutivo.

El jurado estuvo presidido por el alcalde de A Pobra, José Carlos Vidal, e integrado por Alfonso Salgado (Salgado e Liñares), Elizabeth Abalo (Abalo Alonso Arquitectos), Marcial Rodríguez (RVR Arquitectos); Ana Fernández, en representación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia; el arquitecto municipal, Carlos Bóveda; y Adrián Juan Márquez Caramés como secretario.

Como resultado del proceso, el equipo ganador recibirá un premio de 20.000 € a cuenta de la adjudicación del contrato para la redacción del plan director. Los equipos finalistas (Javier Rocamonde y Rodríguez + Pintos Arquitectos) recibirán un premio de 8.000 € y 5.000 €, respectivamente.

Uno de los aspectos más reconocidos fue la manera en la que la propuesta integra el tejido existente, mezclándolo a cada paso de forma perpendicular con la linealidad del frente marítimo.

Esta operación permite que la fachada no funcione como límite, sino como un elemento que penetra en el interior del tejido histórico, reforzando la continuidad entre la villa y el mar.

El equipo formado por María Fandiño y LandLab cuenta con una trayectoria consolidada en proyectos de planificación urbana e intervención en espacios litorales. Entre sus trabajos recientes destaca la propuesta ganadora del concurso para la transformación de la fachada marítima de Bueu.

El concurso parte de un diagnóstico realizado por la Fundación RIA en el año 2018, en colaboración con la Axencia Galega de Infraestruturas, que puso el foco en la carretera AC-305 y su afección al tejido urbano de A Pobra y otras localidades del entorno.

El espacio de intervención abarca desde el puente de San Antón, al sur del núcleo urbano, hasta la estación de autobuses y el puerto comercial, al norte. En este tramo del litoral se concentran numerosos elementos clave: zonas portuarias, espacios verdes, equipamientos públicos, viviendas, tráfico de paso y el mercadillo semanal, que cada miércoles transforma radicalmente el funcionamiento de la villa.