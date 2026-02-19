Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Xunta licitará despois do verán a senda peonil e ciclista de Outes

O proxecto xa está a información pública

María Martínez e Francisco Calo, no centro, este xoves en Outes.

María Martínez e Francisco Calo, no centro, este xoves en Outes. / Cedida

Suso Souto

Outes

A Xunta iniciou o trámite de información pública do proxecto da nova senda peonil e ciclista, de máis de 2 km, entre o núcleo de Viro e Outes, que suporá un investimento de 1,4 M€. Así o detallou este xoves a conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, que se achegou a este municipio.

Allegue, xunto coa directora da Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza, e o alcalde, Francisco Calo, explicou que o Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou este xoves o sometemento a información pública deste proxecto e que dende este venres e ata o 7 de abril poderán presentarse suxestións.

A conselleira apuntou que a Xunta prevé aprobar o proxecto no primeiro semestre deste ano e licitar despois do verán as obras, que van ter un prazo de 12 meses, polo que o obxectivo é que a senda estea rematada a finais do vindeiro ano.

Sinalou que se trata dun novo itinerario peonil e ciclista de 2,3 quilómetros na estrada AC-550, que será cofinanciado con Fondos FEDER.

O itinerario unirá o núcleo rural de Viro e o centro urbano da Serra de Outes, e conectará coas beirarrúas existentes nos extremos. De xeito máis concreto, a senda acometerase no treito desta vía autonómica comprendido entre os puntos quilométricos 62+120 a 64+410.

María Martínez dixo que "con esta actuación dase resposta a unha demanda da veciñanza desta área, xa que esta estrada conta cunha elevada intensidade de tráfico: uns 4.000 vehículos diarios".

O obxectivo da intervención é facilitar desprazamentos cómodos e seguros, camiñando ou en bicicleta, para a veciñanza, especialmente do Viro, e para os visitantes.

Cómpre lembrar que esta obra enmárcase na segunda fase do Plan de Sendas da Xunta, que permitirá desenvolver 120 km de itinerarios seguros e sostibles nas marxes das estradas autonómicas. Estas sendas sumaranse á rede de máis de 300 km xa executados polo Goberno galego nos últimos anos.

