As Amas de Casa de Ribeira homenaxean aos maiores

O acto celebrarase o día 8 de marzo en Artes

Presentación da homenaxe aos maiores en Ribeira.

Presentación da homenaxe aos maiores en Ribeira. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

A alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, acompañada pola presidenta da Asociación Amas de Casa de Ribeira, Puri Cores, presentou a Homenaxe ás Persoas Maiores que, como cada ano, organiza a referida entidade no restaurante Baiuca, en Artes. A cita é o día 8 de marzo e vai dirixida ás persoas maiores de 65 anos do municipio ribeirense.

"Sempre é bo momento para poñer en valor o traballo que se fai desde o noso asociacionismo, no que as Amas de Casa de Ribeira son un gran activo social e cultural", indicou a alcaldesa.

Invitacións

As invitacións deberán ser retiradas no local da entidade de luns a venres, e en horario de 10.30 a 13.00 horas, ata completar o aforo existente.

"Esta é unha actividade que conta cunha alta participación e que seguimos apoiando desde o goberno municipal; o cariño e o respecto cara os nosos maiores é infinito por todo o que nos levan dado e que agora debemos devolverlles en forma de ocio e desfrute con homenaxes coma esta", subliñou Sampedro.

Para facilitar o desprazamento, contarase con servizo de autobuses, que sairán da estación a partir das 16.30 horas.

