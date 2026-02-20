Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESO

Buscan en Rianxo a un vecino de Noia que está desaparecido

La búsqueda se centra en el río Té, en cuyo entorno apareció su coche

En la búsqueda participan numerosos efectivos.

José Manuel Ramos Lavandeira

A Pobra

Desde primeras horas de la mañana está activo un dispositivo de búsqueda en Rianxo para tratar de localizar a un vecino de Noia que está desaparecido desde hace dos días.

En el operativo participan tres patrullas y un helicóptero de la Guardia Civil. Hasta el lugar están desplazándose también efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) va de camino para incorporarse al dispositivo, los drones de Axega, Policía Local y voluntarios de Protección Civil.

Las acciones de búsqueda se centran en el entorno del río Té, en cuyas proximidades fue hallado el vehículo del desaparecido.

