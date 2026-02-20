La cofrafía de Noia suspende la campaña por la alta mortandad de marisco

Los peores presagios se confirmaron y la junta general de la cofradía de Noia acordó ayer no reiniciar la campaña marisquera tras certificar una mortandad masiva del marisco en los treinta nuevos muestreos realizados el jueves por los biólogos y directivos del pósito.

A la espera de un estudio más detallado de las catas, las estimaciones son de un 90% de mortandad de almeja babosa, un 80% de berberecho y un 40% de japónica, tanto en los bancos marisqueros de a pie como en los de a flote, según confirmó el patrón mayor de Noia, Santiago Cruz.

La alta mortandad afecta a la almeja babosa y al berberecho. / Cedida

Ante esta situación, «acordamos solicitar o cese da actividade por causa de forza maior», confirmó el secretario de la cofradía, Adelo Freire. Aseguró además que sería perjudicial reiniciar la actividad marisquera el 2 de marzo, como estaba previsto, «porque se revolvemos no que xa está debilitado agravaríamos o problema». Ante este nuevo e inesperado escenario, «haberá que valorar que accións se levan a cabo; seguramente haberá que facer rareos ou traslados», añadió.

La situación en la que queda el sector marisquero tras las riadas de este nuevo invierno recuerda mucho a la vivida en 2023, cuando murió más del 80% del marisco.

Mil quinientas familias

El patrón mayor, Santiago Cruz, lamentó este nuevo revés para un sector del que depende la economía de 1.500 familias, a las que ahora solo les queda el recurso de las prestaciones por cese obligado de la actividad. «Tiñamos os bancos a tope de cría, pero as circunstancias volveron ser adversas». Por desgracia, añadió «as choivas e a baixada de salinidade volveron a provocar unha grande mortandade do marisco».