MEDIO AMBIENTE
O BNG demanda que se erradique a contaminación na Ribeiriña da Pobra
Pide á Xunta e ao Estado que recuperen este ámbito do litoral
O BNG insta ao Goberno galego a «actuar de maneira decidida» para erradicar a contaminación e culminar a recuperación do litoral da Ribeiriña na Pobra do Caramiñal.
A iniciativa da deputada Rosana Pérez prodúcese despois de que a Consellería de Medio Ambiente confirmase novas filtracións de hidrocarburos procedentes dos terreos da antiga conserveira Onza de Oro un ano despois dos vertidos rexistrados en xaneiro de 2025.
Os nacionalistas lembran que foi a Administración do Estado quen executou as actuacións de rexeneración no dominio público marítimo-terrestre da Ribeiriña, polo que consideran que «tamén debe asumir a responsabilidade de corrixir as deficiencias detectadas, conter os vertidos e eliminar definitivamente a contaminación».
Derrubar a nave industrial
Segundo a portavoz municipal do BNG, Amparo Cerecedo, o principal obstáculo continúa a ser a antiga nave industrial de Hadasa, situada maioritariamente en solo privado e nun estado evidente de degradación.
«Á veciñanza temoslle que falar claro e contundente. Sempre defendemos que este edificio debe ser mercado e derrubado para deixar paso a un espazo de desfrute para a veciñanza», afirmou.
