HOMENAXE

Boiro mantén vivos na memoria os oito veciños fusilados en 1937

Descubrirán unha placa no cemiterio de Boisaca, onde foron enterrados

Nestor Sieira, esquerda, Xosé Deira, Antonio Míguez e Rocío L. Yáñez, en Boiro.

Nestor Sieira, esquerda, Xosé Deira, Antonio Míguez e Rocío L. Yáñez, en Boiro. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Boiro

Boiro rendeu homenaxe a Rodrigo Álvarez, Braulio Castro, Ramón Lojo, José Maceiras, Santiago Miranda, Juan Outeiral, Juan Bautista Torrado e Gerardo Piñeiro, oito veciños da localidade que foron fusilados en 1937 e enterrados no cemiterio de Boisaca.

Memoria Histórica da Barbanza promoveu un acto «a favor da dignidade, da memoria e da xustiza democrática», ao que se sumou o secretario xeral do PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quen valorou o traballo da entidade, e remarcou que esta homenaxe «é unha reparación moral e un deber para non esquecer o pasado».

Gómez Besteiro e o alcalde de Boiro sumáronse á homenaxe.

Gómez Besteiro e o alcalde de Boiro sumáronse á homenaxe. / Cedida

O alcalde, José Ramón Romero, sinalou que «durante moitos anos escoitamos que Boiro non tiña historia pero xornadas como esta son o exemplo de que si a ten. Unha historia que ten que saír á luz, ser coñecida e recordada para que non se volva repetir».

A xornada incluíu conferencias históricas a cargo de Antonio Míguez, José Deira e Rocío L. Yáñez, que se complementaron cun diálogo con familiares das vítimas e investigadores locais. Pola tarde, celebrouse un roteiro polos lugares da memoria de Boiro.

Acto en Boisaca

O acto central terá lugar mañá no cemiterio de Boisaca en Santiago co descubrimento dunha placa en homenaxe a os oito boirenses. Haberá un autobús que sairá de Ribeira ás 9.15 horas e fará paradas en Palmeira, A Pobra, Escarabote, Boiro e Rianxo.

