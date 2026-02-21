CULTURA
Caldo de Gloria, versos e unha roseira na honra de Rosalía de Castro en Ribeira
Os centros escolares acollerán actividades de promoción da lingua galega
O Concello de Ribeira celebrará a Semana de Rosalía cunha programación para todos os sectores da poboación, con actividades institucionais, educativas, culturais e gastronómicas.
Os actos comezarán o luns 23, coincidindo coa data do nacemento de Rosalía, cunha homenaxe ás 12.00 horas na Casa da Xuventude. Procederase á plantación dunha roseira na súa memoria. A xornada estará acompañada polo son da gaita e, ao remate dos discursos, soará o Himno Galego.
Exposición na biblioteca
Ese mesmo día, a biblioteca municipal acollerá unha exposición bibliográfica dedicada á autora, co obxectivo de afondar no coñecemento da súa obra e legado.
Tamén o 23 de febreiro, a hostalería local súmase á conmemoración a través da iniciativa Caldo de Gloria, promovida pola Fundación Rosalía de Castro. Os establecementos A Recoveira, O Castelao, Tagen Ata, Cocoluche e Zum-Zum ofrecerán á súa clientela esta tapa gratuíta, contribuíndo así á popularización da celebración.
Uxía Senlle
A programación continuará o 26 de febreiro cunha actividade de promoción da lingua galega dirixida ao público escolar. Ás 11.30 horas, o Centro Cultural Lustres Rivas acollerá o concerto Rosalía pequeniña, da recoñecida artista Uxía Senlle. Ao redor de 500 nenos e nenas de todos os centros de ensino de Ribeira asistirán acompañados polo seu profesorado. Pola tarde, ás 20.00 horas, o referido centro acollerá unha lectura pública dos versos de Rosalía.
A programación pecharase o día 28 co espectáculo Dende Rosalía, a cargo de Xanela do Maxín.
- Ocho platos por 23 euros: así es el menú degustación más desconocido de Santiago
- El venezolano que limpió la marquesina vandalizada en Milladoiro: «Venezuela pariume e Galicia acolleume»
- La orquesta del momento en España actuará a media hora de Santiago en marzo
- La Finca do Espiño sale a subasta por 13 millones pese a que ya no se puede edificar
- Chollos' inmobiliarios en Santiago: tres pisos perfectos para invertir por menos de 200.000 euros
- Más de 100 años tras la barra: la taberna de Santiago que conquista desde 1922
- El fenómeno viral de los ‘therians’ aterriza en Santiago
- La Xunta tumba el megaproyecto de Altri por falta de conexión eléctrica