Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alianza de alcaldesMeco'Trapicheo'Santiago Ferreiro
instagram

FISCALIZACIÓN

Contas insta a un "cambio profundo" de modelo en la Mancomunidad de Barbanza

Exige licitar los servicios con «carácter urgente» y corregir las deficiencias presupuestarias

Instalaciones de la planta de tratamiento de residuos de Lousame.

Instalaciones de la planta de tratamiento de residuos de Lousame. / ECG

José Manuel Ramos Lavandeira

Lousame

El Consello de Contas de Galicia, tras elaborar un informe de «fiscalización exprés», insta a la Mancomunidad de Ayuntamientos Serra do Barbanza a acometer «un cambio profundo en el modelo de gestión» y propone para ello diez recomendaciones.

Así, propone proceder, con carácter urgente, a la licitación de los servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Cabe recordar que, desde principios de año, nueve de los concellos de la Mancomunidad (Ames, Brión, Carnota, Lousame, Muros, Noia, Pontecesures, Porto do Son e Rois) se han adherido a Sogama.

Además, Contas de Galicia considera «imprescindible» acometer inversiones para la construcción de un nuevo vaso de vertido y la modernización de las instalaciones existentes. Paralelamente, añade, «se debe avanzar en la implantación de medidas de valorización y reducción de residuos».

Criterios equitativos y objetivos

Asimismo, recomienda «revisar el modelo de financiación de la Mancomunidad y que se utilicen criterios equitativos y objetivos de reparto, como población, volumen de residuos y distancia al punto de tratamiento».

Unos cambios que deben pasar también por «modificar los estatutos para regular con claridad los órganos de gobierno, garantizar mayor estabilidad institucional y formalizar la adhesión de los ayuntamientos que participan sin estar integrados legalmente».

Transición progresiva

Por otro lado, el Consello de Contas insta a iniciar una transición progresiva hacia sistemas de recogida separada en origen. Para garantizar la continuidad y sostenibilidad del sistema, añade, «es preciso acometer una reforma integral basada en la modernización tecnológica, la reducción de la clasificación manual y el refuerzo de la clasificación en origen conforme a la normativa europea».

Recomienda además la pronta regularización de la prestación del servicio mediante la licitación de un nuevo contrato «conforme a la normativa vigente». Consideran también necesario que la Mancomunidad establezca un sistema de planificación financiera que «contemple la totalidad de las obligaciones reconocidas y defina un calendario realista de amortización», así como revisar el sistema de cuotas para «garantizar su adecuación legal».

Noticias relacionadas y más

Medidas urgentes

Ante este panorama, el Consello de Contas ven necesario «adoptar medidas urgentes para corregir las deficiencias detectadas en materia presupuestaria y de rendición de cuentas». Consideran «imprescindible» aprobar un presupuesto actualizado y constituir la Comisión Especial de Cuentas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents