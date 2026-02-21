FISCALIZACIÓN
Contas insta a un "cambio profundo" de modelo en la Mancomunidad de Barbanza
Exige licitar los servicios con «carácter urgente» y corregir las deficiencias presupuestarias
El Consello de Contas de Galicia, tras elaborar un informe de «fiscalización exprés», insta a la Mancomunidad de Ayuntamientos Serra do Barbanza a acometer «un cambio profundo en el modelo de gestión» y propone para ello diez recomendaciones.
Así, propone proceder, con carácter urgente, a la licitación de los servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Cabe recordar que, desde principios de año, nueve de los concellos de la Mancomunidad (Ames, Brión, Carnota, Lousame, Muros, Noia, Pontecesures, Porto do Son e Rois) se han adherido a Sogama.
Además, Contas de Galicia considera «imprescindible» acometer inversiones para la construcción de un nuevo vaso de vertido y la modernización de las instalaciones existentes. Paralelamente, añade, «se debe avanzar en la implantación de medidas de valorización y reducción de residuos».
Criterios equitativos y objetivos
Asimismo, recomienda «revisar el modelo de financiación de la Mancomunidad y que se utilicen criterios equitativos y objetivos de reparto, como población, volumen de residuos y distancia al punto de tratamiento».
Unos cambios que deben pasar también por «modificar los estatutos para regular con claridad los órganos de gobierno, garantizar mayor estabilidad institucional y formalizar la adhesión de los ayuntamientos que participan sin estar integrados legalmente».
Transición progresiva
Por otro lado, el Consello de Contas insta a iniciar una transición progresiva hacia sistemas de recogida separada en origen. Para garantizar la continuidad y sostenibilidad del sistema, añade, «es preciso acometer una reforma integral basada en la modernización tecnológica, la reducción de la clasificación manual y el refuerzo de la clasificación en origen conforme a la normativa europea».
Recomienda además la pronta regularización de la prestación del servicio mediante la licitación de un nuevo contrato «conforme a la normativa vigente». Consideran también necesario que la Mancomunidad establezca un sistema de planificación financiera que «contemple la totalidad de las obligaciones reconocidas y defina un calendario realista de amortización», así como revisar el sistema de cuotas para «garantizar su adecuación legal».
Medidas urgentes
Ante este panorama, el Consello de Contas ven necesario «adoptar medidas urgentes para corregir las deficiencias detectadas en materia presupuestaria y de rendición de cuentas». Consideran «imprescindible» aprobar un presupuesto actualizado y constituir la Comisión Especial de Cuentas.
