Marisqueo
Los mariscadores de la ría de Muros-Noia no volverán a faenar, al menos, hasta el otoño
Podrán solicitar la prestación, de unos 800 €, por el cese forzoso de actividad
La masiva mortandad de marisco en la ría de Muros-Noia (entre el 80 y el 90 por ciento de la almeja babosa y el berberecho) ha dejado contra las cuerdas, una vez más, a unas 1.500 familias. La cofradía noiesa solicitó ayer el cese de la actividad por causa de fuerza mayor, y ahora deberá ser la Consellería do Mar quien lo decrete, una vez evaluados los informes que elaborarán los biólogos.
El secretario de la cofradía, Adelo Freire, señaló que, ante esta situación, la única alternativa «é que os profesionais soliciten a prestación á que teñen dereito», unos 800 €, aunque varía en función de las circunstancias personales. No obstante, añadió, el problema lo tendrán quienes no cumplen los requisitos del ISM.
Exigencias del ISM
Así, deberán tener al menos 12 meses cotizados en los últimos 24, «co que os que empezaron o ano pasado non terán dereito á prestación», como tampoco aquellos que compaginan el marisqueo con otras actividades. «Non é xusto, porque se penaliza a xente que cotiza por dúas os máis actividades e que, en moitos casos, non poden exercer, pois hai quen se adica á hotalaría, pero só no verán», afirmó Adelo Freire, quien asegura que «a lexislación non está feita para a casuística do marisqueo».
Pagar la Seguridad Social
A ello hay que añadir, que «os mariscadores terán que pagar a Seguridade Social e, aínda que despois se lles devolverá, terán que esperar uns meses e adiantar os cartos, o cal non é lóxico», añadió.
Además, las prestaciones tienen caducidad: el 30 de abril, por ser la fecha en la que se preveía finalizar la campaña marisquera.
Una campaña que no podrá reanudarse, en caso de que la situación mejore, hasta el otoño, según indicó el secretario del pósito. Ahora, añadió, «só queda esperar, pois non se pode actuar nos bancos xa que o pouco marisco que queda vivo está moi debilitado».
