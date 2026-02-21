REGULAMENTO DE COSTAS
Os populares denuncian un «novo ataque ao litoral»
Anuncian en Boiro que presentarán unha iniciativa nos concellos costeiros
O PPdeG vai presentar unha iniciativa nos concellos costeiros, así como nas deputacións, na que lle reclama ao Goberno central que «cese no seu novo intento de atacar o litoral galego».
Así o anunciaron en Boiro, os deputados autonómicos, Magdalena Pérez e Ángel Rodríguez, durante unha xuntanza co presidente da xestora do PP local, Nolo Romero; o portavoz popular, Fernando García Diéguez; e veciñanza afectada.
Miles de familias
Reclaman «máis diálogo e menos escurantismo» sobre a modificación do Regulamento Xeral de Costas, «tendo en conta que se trata dun asunto que afecta directamente á actividade económica, ao emprego e á estabilidade de miles de familias vinculadas ao sector marítimo-pesqueiro», afirman.
