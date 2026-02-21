URBANISMO
Ribeira cambia aglomerado por lousas de granito na contorna da igrexa de Artes
O investimento ascende a 65.149 euros
Ribeira
O Concello de Ribeira ten en marcha as obras de pavimentación na parroquia de Artes co fin de mellorar toda a zona da igrexa parroquial mediante a substitución do actual aglomerado por pedra, máis acorde coa contorna.
A actuación enmárcase nunha superficie de 520 m2. O novo firme estará formado por lousas de granito abuxardado que se combinarán con lastros do mesmo material.
A empresa Excavaciones Nima, S.L. é a adxudicataria desta actuación por un importe de 65.149,47 euros. A obra está incluída no Plan Complementario do POS+2023. Esta actuación conta cun prazo de execución de 3 meses.
