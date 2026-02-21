ENTROIDO
'A última chamada' triunfou no Rally París Dakar de Noia
'A fábrica da luz', de Vimianzo, levou o primeiro premio de comparsas
O concurso-desfile Rally París Dakar, de Noia, xuntou preto de mil participantes que encheron de cor, música e alegría as rúas da vila noiesa.
Despois de desfilar, ás portas do Teatro Coliseo Noela entregáronse os premios. Na categoría de grupos, o gañador foi A última chamada, da Asociación Estrela da Noite (2.000 euros). Tamén foron premiados Show Gran Hotel, da Asociación Os Remolóns (1.300 €); Moulin Rouge (900 euros); e Na procura do tesouro (500 €).
Na categoría de comparsas a gañadora foi A fábrica da luz, da Asociación Trubisquiña, de Vimianzo (500 euros). O segundo premio foi para Venecianos (400 €) e o terceiro levouno Habibi Welcome to Murocos (300 €).
Pola súa banda, na modalidades de disfraces individuais o gañador foi Dios de Egipto e o segundo premio recaeu en Cigardelos. En parellas, Puntadas de Entroido levou o primeiro premio e Lendo a Rosalía o segundo. Ademais, o xurado outorgou unha mención especial a Os furbis van de viaxe.
Houbo tamén un Premio Especial ao Humor e Simpatía, que foi para As galaicas na ría e un Premio ao Más Choqueiro, que lle foi outorgado a San Marcos.
- Ocho platos por 23 euros: así es el menú degustación más desconocido de Santiago
- El venezolano que limpió la marquesina vandalizada en Milladoiro: «Venezuela pariume e Galicia acolleume»
- Más de 100 años tras la barra: la taberna de Santiago que conquista desde 1922
- Elvira, vendedora de grelos en la N-550 a sus 86 años: 'Son los mejores del mundo
- La orquesta del momento en España actuará a media hora de Santiago en marzo
- La Finca do Espiño sale a subasta por 13 millones pese a que ya no se puede edificar
- El conflicto en el sector del transporte de viajeros continúa: ¿Habrá huelga de autobuses en Santiago?
- Chollos' inmobiliarios en Santiago: tres pisos perfectos para invertir por menos de 200.000 euros