SUCESO
Calcinados dos coches y un tercero dañado en un incendio en Ribeira
Estaban aparcados en el Paseo das Carolinas
Ribeira
Un incendio calcinó dos vehículos y causó daños a un tercero esta madrugada en Ribeira. Todos ellos estaban estacionados en el Paseo das Carolinas de la capital ribeirense y, afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales.
La voz de alerta se dio a las 6.30 horas y hasta el lugar fueron movilizados los bomberos del parque de Ribeira, que fueron los encargados de sofocar las llamas.
Acudieron también agentes de la Policía Local y la Policía Nacional, y se abrió una investigación para determinar las causas que provocaron el fuego.
- Elvira, vendedora de grelos en la N-550 a sus 86 años: 'Son los mejores del mundo
- Más de 100 años tras la barra: la taberna de Santiago que conquista desde 1922
- El conflicto en el sector del transporte de viajeros continúa: ¿Habrá huelga de autobuses en Santiago?
- No todo es filloa: la otra gran fiesta gastronómica a media hora de Santiago que arrasa este fin de semana
- Ocho platos por 23 euros: así es el menú degustación más desconocido de Santiago
- El fenómeno viral de los ‘therians’ aterriza en Santiago
- El venezolano que limpió la marquesina vandalizada en Milladoiro: «Venezuela pariume e Galicia acolleume»
- Santiago aprovecha la tregua de la lluvia y pone en marcha un plan para reparar las calles