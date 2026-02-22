Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alianza de alcaldesMeco'Trapicheo'Santiago Ferreiro
instagram

SUCESO

Calcinados dos coches y un tercero dañado en un incendio en Ribeira

Estaban aparcados en el Paseo das Carolinas

Vehículos calcinados en el Paseo das Carolinas, en Ribeira.

Vehículos calcinados en el Paseo das Carolinas, en Ribeira. / Bombeiros Ribeira

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

Un incendio calcinó dos vehículos y causó daños a un tercero esta madrugada en Ribeira. Todos ellos estaban estacionados en el Paseo das Carolinas de la capital ribeirense y, afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales.

Bomberos trabajando en la extinción del incendio que dañó tres coches.

Bomberos trabajando en la extinción del incendio. / Bomberos Ribeira

La voz de alerta se dio a las 6.30 horas y hasta el lugar fueron movilizados los bomberos del parque de Ribeira, que fueron los encargados de sofocar las llamas.

Noticias relacionadas y más

Acudieron también agentes de la Policía Local y la Policía Nacional, y se abrió una investigación para determinar las causas que provocaron el fuego.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents