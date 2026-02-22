Cultura
Música a outro nivel no novo álbum da banda muradá The Rapants
Lanza o seu cuarto LP o 4 de marzo e estrearase no concerto do día 28 no Multiusos de Santiago
A banda muradá The Rapants publicará o seu cuarto LP, Rapants Club, o 4 de marzo. Neste novo álbum leva a súa música a outro nivel: variedade estilística, guitarras frenéticas, sintetizadores e retrousos pegadizos desde a primeira escoita conflúen nun traballo que dá boa conta da evolución do grupo, á vez que mantén, máis viva ca nunca, a esencia e identidade rapante.
«Rapants Club é moito máis que un disco: é a nosa maneira de entender a vida a través da música, de agradecer e compartir algo con toda a comunidade que formou e forma parte do noso progreso», explican os rapantes, que acadaron esta semana os 100.000 ouvintes en plataformas como Spotify, na que o seu sinxelo Non Sei Como se situou como un dos temas máis virais en España.
Letras máis escuras
O novo álbum recolle unha ducia de temas cunha sonoridade moi especial. A banda abre a porta a diferentes estilos musicais, especialmente cara ao disco e a electrónica, e abraza tamén letras máis escuras; mais segue a por en valor a diversión, as guitarras frenéticas, os riffs desafiantes, as sentenzas románticas e os retrousos memorables, todos eles aderezados coa naturalidade e a honestidade que caracteriza ao grupo.
Así, os creadores de éxitos xeracionais como La Favorita, O avión ou Meu Cariño publicarán un disco «bonito, elegante e atemporal» e que, como definen eles mesmos, será «o máis fiel ao carácter e gustos» do cuarteto. A estrea en vivo deste Rapants Club será no concerto do día 28 de marzo no Multiusos Fontes do Sar de Santiago.
'La máquina del buen rollo'
O sábado 28 de febreiro, uns días antes da publicación do novo álbum, os rapantes despedirán a xira do seu anterior disco, La máquina del buen rollo, en Bruxelas, no marco dun evento moi querido pola banda e que deu pé ao nacemento do seu tema Rue Franklin: o Festival Emigrason. Será un concerto moi especial, que pechará dous intensos anos de actuacións nas principais salas de concertos e festivais do país.
- Elvira, vendedora de grelos en la N-550 a sus 86 años: 'Son los mejores del mundo
- Más de 100 años tras la barra: la taberna de Santiago que conquista desde 1922
- El conflicto en el sector del transporte de viajeros continúa: ¿Habrá huelga de autobuses en Santiago?
- No todo es filloa: la otra gran fiesta gastronómica a media hora de Santiago que arrasa este fin de semana
- Ocho platos por 23 euros: así es el menú degustación más desconocido de Santiago
- El fenómeno viral de los ‘therians’ aterriza en Santiago
- Ni aullidos ni máscaras: los 'therians' no calan en Santiago
- El venezolano que limpió la marquesina vandalizada en Milladoiro: «Venezuela pariume e Galicia acolleume»