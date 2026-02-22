ENTROIDO
Unha 'Dulce fantasía' e un 'Aquelarre' conquistan Boiro
O Concello repartiu 4.600 € no concurso de carrozas e disfraces
O tradicional concurso de disfraces e carrozas do Entroido encheu de animación e cor as rúas de Boiro e repartiu 4.600 euros en premios.
Na categoría de carrozas o primeiro premio, de 1.200 euros, foi para Dulce Fantasía; o segundo, de 800 €, para Guardianes del dragón; e o terceiro, de 500 €, para As galaicas da ría.
Na categoría de grupos o disfraz ganador foi Aquelarre (600 euros); o segundo foi para O máis churro (300 euros); o terceiro levouno Quetzalcualt (250 €); e o cuarto levárono Polis e cacos (200 €).
E na modalidade individual/parellas o gañador foi Embaixador (300 euros). Tamén foron premiados Migromantes (200 €); Bella e bestia (150 euros) e Cisnes (100 €).
O desfile contou con animación musical a cargo de As da Boina e A Dorniña de Abanqueiro. A festa continuou na Praza de Galicia co espectáculo de DJ Matrek.
- Elvira, vendedora de grelos en la N-550 a sus 86 años: 'Son los mejores del mundo
- Más de 100 años tras la barra: la taberna de Santiago que conquista desde 1922
- El conflicto en el sector del transporte de viajeros continúa: ¿Habrá huelga de autobuses en Santiago?
- No todo es filloa: la otra gran fiesta gastronómica a media hora de Santiago que arrasa este fin de semana
- Ocho platos por 23 euros: así es el menú degustación más desconocido de Santiago
- El fenómeno viral de los ‘therians’ aterriza en Santiago
- El venezolano que limpió la marquesina vandalizada en Milladoiro: «Venezuela pariume e Galicia acolleume»
- Santiago aprovecha la tregua de la lluvia y pone en marcha un plan para reparar las calles