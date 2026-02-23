Un motorista herido tras salirse de la vía y chocar con una farola en Ribeira

Un motorista resultó herido esta mañana en Aguiño (Ribeira) en el kilómetro 3 de la carretera DP-7305. El accidente se produjo en un cruce y se vieron implicados un coche y una moto.

La moto acabó saliéndose de la vía y colisionando contra una farola. Hasta el lugar fueron movilizados médicos del centro de salud de Aguiño y una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que trasladó al motorista al Hospital do Barbanza. El herido estaba consciente y sufrió diversas heridas en una pierna.

En las labores de auxilio colaboraron también los bomberos del parque de Ribeira, agentes de la Policía Nacional y la Policía Local, así como efectivos de Protección Civil.

Posteriormente, en la Avenida de Ferrol de la capital ribeirense se registró otra colisión entre un coche y una moto, aunque en este caso no hubo que lamentar heridos.