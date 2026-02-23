POLÍTICA MUNICIPAL
O PSOE de Rianxo ofrece "diálogo" ao goberno para elaborar os orzamentos
Óscar Rial propón unha serie de "liñas prioritarias"
O PSOE de Rianxo manifesta a súa preocupación ante a situación económica do concello, que afronta un segundo ano consecutivo con orzamentos prorrogados "sen que exista, a día de hoxe, unha proposta formal de contas para 2026 nin comunicación cos grupos da oposición ao respecto", afirma o seu portavoz, Óscar Rial.
Lembra que o alcalde, Julián Bustelo, anunciara en abril de 2025 que trataría de presentar unha proposta de orzamentos no verán. Porén, engade Rial, "ese anuncio non se cumpriu, e o Concello continúa sen planificación económica definida para o exercicio actual".
Garantir servizos e investimentos
Os socialistas consideran que a planificación orzamentaria "é fundamental para garantir servizos e investimentos", e por iso manifestann "a total disposición ao diálogo e á colaboración co goberno municipal, coa intención de contribuír á elaboración dun orzamento equilibrado e con prioridades claras para 2026".
Neste sentido, propoñen unha serie de liñas prioritarias: organización e planificación municipal, garantindo unha aplicación responsable e progresiva da RPT; a mellora de infraestruturas e espazos municipais, especialmente nas instalacións deportivas e accesos escolares; o apoio ao deporte local, incrementando as axudas aos clubs e establecendo bolsas para deportistas individuais; e o apoio á comunidade educativa, en especial mediante axudas directas ás ANPAS.
Novo polígono
Asemade, dende o PSOE piden un "impulso ao tecido económico local, reforzando o apoio á ARE e promovendo medidas de dinamización comercial", e unha planificación de solo industrial, abrindo o debate sobre a procura dunha ubicación para un novo polígono que permita garantir o desenvolvemento económico futuro do municipio, valorando tamén as posibilidades de ampliación ou aproveitamento do actual polígono de Té como opción máis inmediata.
Outra das prioridades para o PSOE de Rianxo é o mantemento ordinario dos espazos públicos, incorporando partidas específicas para limpeza, mobiliario urbano, iluminación, xardinería e desbroces, "garantindo así a conservación adecuada das infraestruturas e unha mellor calidade de vida para a veciñanza".
Licitación de servizos
Avogan tamén por avanzar na licitación dos servizos municipais "que continúan en situación de precariedade administrativa, garantindo a súa regularización mediante contratos estables, transparentes e con planificación a medio prazo, que melloren a calidade do servizo, aporten seguridade xurídica ao Concello e dignifiquen as condicións laborais das persoas traballadoras vinculadas a estes servizos", subliñan.
Óscar Rial asegura, non obstante, que "para negociar é imprescindible que exista un documento enriba da mesa e un calendario claro. Rianxo merece responsabilidade, seriedade e unha folla de ruta definida para o seu futuro".
