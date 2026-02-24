Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Boiro conmemora con "múltiples voces" o Día Mundial da Muller Traballadora

Haberá charlas, obradoiros e seis asociacións sumaranse á lectura dun manifesto

O concelleiro de Política Social, Raúl Treus, presentando a programación.

O concelleiro de Política Social, Raúl Treus, presentando a programación. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Boiro

O Concello de Boiro conmemora o Día Mundial da Muller Traballadora cunha lectura dun manifesto coa participación de entidades do municipio, charlas e talleres que se desenvolverán durante todo o mes. O concelleiro de Política Social, Raúl Treus, presentou o programa de actividades.

O acto central terá lugar o venres 6 de marzo ás 11.00 horas coa lectura do manifesto institucional coa participación das asociacións Ambar, Amicos, Cruz Vermella, A Creba, Asociación Barbantea e Asociación Aloumiña. "Como cada ano promovemos un 8M con múltiples voces para dar presenza ao ámbito social, cultural, deportivo e tamén veciñal", afirmou Raúl Treus.

Performance e danza

Seguidamente presentarase a mostra visual e fotográfica Pegadas que inspiran: mulleres transformadoras onte, referentes hoxe realizada pola Cruz Vermella de Boiro e a Asociación Turbina. O acto rematará cunha performance visual e danza contemporánea realizada por Ámbar e CenPliés.

O sábado 7 de marzo ás 16.00 horas terá lugar, no centro social, a conversa Muller e autismo: por que acontece o desequilibrio de xénero no diagnóstico? cunha psicóloga investigadora do Grupo de Medicamento Xenómica (GMX-USC).

Taller práctico e íntimo

No mesmo lugar ás 17.00 horas terá lugar un taller práctico e íntimo impartido por Ingrid Mosquera Grande e organizado por Barbantea baixo o título Mulleres e diagnóstico tardío. E xa ás 20.00 horas no centro social de Abanqueiro haberá teatro musical coa actuación Non estamos tolas.

A programación continuará todo o mes de marzo coas actividades do programa Muller e Saúde. "Un programa de actividades que se fan ao longo do ano con propósitos de temáticas moi distintas para chegar a distintos sectores da poboación", afirmou o concelleiro.

Ciberviolencia e control dixital

Comezará o 4 de marzo co taller Ciberviolencia e control dixital que impartirá a Cruz Vermella de Boiro ás 16.00 horas no centro social de Boiro. O venres 13 de marzo ás 16.00 horas en Abanqueiro terá lugar o obradoiro Complementos na alimentación, impartido por Fernando Casal Couto, nutricionista da Escola Galega de Saúde (Sergas).

O mércores 18 ás 16.30 horas en Boiro impartirase o taller Sobrecarga dos coidados, orientado a persoas coidadoras, que estará dirixido pola Asociación Alar Galicia. E o día 27, a Asociación Andaina Pro Saúde Mental impartirá un taller sobre Xestión emocional no duelo no centro social de Boiro. O mesmo día, no de Abanqueiro terá lugar un taller emocional e de técnicas de relaxación impartido por Merceces Urbiola Ituarte, da Escola Galega de Saúde.

Todos os talleres e charlas son gratuítos pero precisan inscrición previa no enderezo electrónico cim@boiro.org e o teléfono 669 582 674. Máis información na web municipal www.boiro.gal

