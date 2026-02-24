Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acuerdo parcial en LavacollaCaza en SantiagoProxecto XenomaRosalía de Castro
instagram

EXPOSICIÓN

'Paisaxes de cor' en pintura no Liceo de Noia

A mostra recolle vinte e catro obras de seis artistas

Acto inaugural da mostra colectiva de pintura 'Paisaxes de cor' no Liceo de Noia.

Acto inaugural da mostra colectiva de pintura 'Paisaxes de cor' no Liceo de Noia. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Noia

O Liceo de Noia acolle ata finais de maio a mostra de pintura colectiva Paisaxes de Cor, integrada por vinte e catro cadros de estilo realista, nos que a paisaxe urbana e natural domina nas obra expostas.

A exposición reúne pinturas de Raúl Burés, Pío Costa, Eduardo Baamonde, Carlos Triñanes, Joaquín Cortés e Manuel Carballeira

Noticias relacionadas y más

O coodinador de exposicións, José Blanco Abeijón, agradeceu no acto inaugural a confianza depositada no Liceo de Noia e subliñou a "altísima calidade das obras expostas". Entre o numeroso público asistente estaban o historiador Pedro García Vidal e o pintor Veiras Manteiga.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents