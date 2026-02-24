EXPOSICIÓN
'Paisaxes de cor' en pintura no Liceo de Noia
A mostra recolle vinte e catro obras de seis artistas
O Liceo de Noia acolle ata finais de maio a mostra de pintura colectiva Paisaxes de Cor, integrada por vinte e catro cadros de estilo realista, nos que a paisaxe urbana e natural domina nas obra expostas.
A exposición reúne pinturas de Raúl Burés, Pío Costa, Eduardo Baamonde, Carlos Triñanes, Joaquín Cortés e Manuel Carballeira.
O coodinador de exposicións, José Blanco Abeijón, agradeceu no acto inaugural a confianza depositada no Liceo de Noia e subliñou a "altísima calidade das obras expostas". Entre o numeroso público asistente estaban o historiador Pedro García Vidal e o pintor Veiras Manteiga.
- La autovía A-54 anima a más leoneses a comprar vivienda en Santiago: 'Es una tendencia en aumento
- El pueblo de menos de 300 habitantes cerca de Santiago que acogerá el primer concierto del año de la orquesta Panorama
- Pesar en la USC por el fallecimiento del historiador Francisco Xavier Redondo
- Una cafetería de Santa Comba se cuela entre las mejores de España
- Así es la ruta que culmina en la cascada más bonita del interior de Galicia, a una hora de Santiago
- CCOO rechaza de nuevo el acuerdo para el convenio de autobuses: la huelga podría retomarse en Santiago
- Difunden el vídeo de una joven maltratando a su perro en Santiago y las redes estallan
- Elvira, vendedora de grelos en la N-550 a sus 86 años: 'Son los mejores del mundo