Consternación en Ribeira por la muerte del profesor Olegario Sampedro

La muerte del profesor Olegario Sampedro López, este miércoles a los 61 años, causó una gran consternación en Ribeira, donde fue docente en el IES Número Uno y presidente del Instituto de Mediación Educativa de Ribeira.

Sampedro era licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y en Psicología Infantil y Juventil. Con su implicación en las actividades y proyectos de numerosas entidades sociales y culturales del municipio se ganó el cariño y el reconocimiento de todos quienes tuvieron el privilegio de conocerle.

El instituto en el que fue docente acogerá este jueves un homenaje en su honor, a las 11.00 horas.

El día 11 de noviembre de 2011 se constituía el Instituto de Mediación Educativa de Ribeira (IMER), una asociación socioeducativa formada por profesorado de Secundaria que tiene como objetivos fomentar la relación pacífica entre la comunidad educativa y divulgar la cultura de la paz y de los derechos humanos, en base a un plan diseñado para la mediación en la resolución de conflictos en la enseñanza.

Hoy, tras haber participado en la resolución de cientos de conflictos en el ámbito de la comunidad educativa, aquel pionero proyecto es un referente internacional y su modelo se expandió ya a otras comunidades españolas y a varios países de Europa.

El IMER surgió a raíz de un proyecto realizado por un grupo de profesores y profesoras de Secundaria y Bachillerato de dicho municipio, el Servicio de Mediación Educativa de Ribeira, que implicó a docentes de centros públicos y privados de la localidad barbanzana.

Curiosamente, era el resultado de una tesis doctoral de Olegario Sampedro, que tenía como objetivo experimental implantar este novedoso sistema y que fue dirigida desde la Universidad de Cádiz y la Complutense de Madrid. El proyecto de Sampedro pronto encontró el apoyo de las universidades de Cádiz, Valladolid y Madrid (la Complutense) y del Concello ribeirense.

En el momento de su diseño para la citada tesis doctoral fue totalmente inédito y pionero tanto a nivel nacional como internacional.

El éxito y la trascendencia de este proyecto fueron tales que recibió varios galardones autonómicos, nacionales e internacionales y fue exportado a otras comunidades de España y a varios países de Europa. Ello supuso una gran motivación para este colectivo de docentes, que decidieron organizarse para crear una asociación sin ánimo de lucro que se denominó Instituto de Mediación Educativa de Ribeira, cuyo objetivo no es solo divulgar y potenciar la resolución pacífica de conflictos, sino también divulgar la Cultura de la Paz en el ámbito escolar y en la sociedad.

Olegario Sampedro colaboró activamente con numerosas entidades y servicios de carácter social, como la Unidad de Asistencia a Drogodependencias de Ribeira o la asociación antidroga Renacer.