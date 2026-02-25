Mar espera más datos para actuar sobre el episodio de baja salinidad de la ría de Muros e Noia

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, respondió hoy en el pleno del Parlamento de Galicia a una interpelación sobre la situación del marisqueo en la ría de Muros e Noia, en la que puso en contexto los efectos de los recientes episodios de lluvia intensa y explicó las actuaciones que está desarrollando la Xunta para evaluar su impacto real sobre los bancos marisqueros.

En su intervención, la titular de Mar recordó que Galicia ya vivió una situación semejante en diciembre de 2023, cuando un periodo prolongado de precipitaciones provocó también descensos acusados de salinidad en las rías, con afecciones sobre los recursos marisqueros. En este sentido, recordó que la Xunta "fue la única administración que desplegó medidas de apoyo al sector".

Villaverde explicó que los datos recogidos por las estaciones de control del Observatorio Costeiro de Galicia evidencian que el episodio actual presenta "características excepcionales", tanto por la intensidad como por la duración de las lluvias. Así, señaló que en determinadas zonas del litoral gallego se registraron valores de salinidad muy inferiores a los habituales durante varios días consecutivos, una circunstancia que puede comprometer la supervivencia de los bivalvos más sensibles a estos cambios ambientales.

Activación de seguimiento técnico

La conselleira detalló que la Administración autonómica activó el seguimiento técnico a través de los biólogos de zona y de las asistencias técnicas de las confrarías, cuyos trabajos de muestreo y análisis ya están en marcha y se prolongarán durante las próximas semanas, con el objetivo de conocer con precisión el alcance de las afecciones banco a banco.

Villaverde insistió en que resulta "prematuro" cuantificar daños o anunciar medidas concretas adicionales. No obstante, reiteró que la Xunta mantiene un contacto permanente con el sector, en el marco de un modelo de cogobernanza, para analizar la evolución de la situación y avanzar, cuando haya datos consolidados, en el diseño de las actuaciones más adecuadas de apoyo a las personas mariscadoras.