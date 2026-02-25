O BNG de Boiro reclama o arranxo urxente do centro social de Escarabote
A formación denuncia o deterioro da instalación por falta de mantemento
O BNG de Boiro reclamou ao Concello o arranxo integral do centro social de Escarabote, denunciando o “desleixo e a inacción” do Goberno municipal ante o "avanzado estado de deterioro do edificio".
A portavoz nacionalista, Raquel Suárez, puxo o foco na falta de mantemento que arrastra a infraestrutura dende hai anos. “As paredes exteriores están sen limpar, con verdín, herbas no tellado e zonas sen pintar. É unha situación que está á vista de todos”, sinalou.
Segundo expuxo, no interior do edificio os problemas son aínda máis evidentes. “Os usuarios quéixanse das goteiras e das filtracións, especialmente no salón de actos e na cociña da cafetaría. As persoas que acudimos a estas instalacións vemos dende hai tempo como os caldeiros repartidos polo inmoble son cada vez máis frecuentes”, denunciou.
"A isto súmase o mal estado da porta principal, outro exemplo máis do progresivo deterioro do centro", engadiu.
Por outra banda, Suárez tamén fixo referencia á situación da cafetería do centro social, que leva meses pechada. “Agardamos que se saque a licitación o servizo para que se poida dinamizar o lugar e ofrecer alternativas como o baile das persoas maiores, que xa se ten feito neste espazo”, afirmou.
A portavoz nacionalista lembrou ademais que o BNG leva meses preguntando ao Goberno polo atraso da licitación do servizo de cafetería neste centro e denuncia que aínda non recibiu resposta.
- Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire
- El chaval de Santa Comba que graba en su habitación y ha encumbrado el gallego en Spotify
- CCOO rechaza de nuevo el acuerdo para el convenio de autobuses: la huelga podría retomarse en Santiago
- El pueblo de menos de 300 habitantes cerca de Santiago que acogerá el primer concierto del año de la orquesta Panorama
- Pesar en la USC por el fallecimiento del historiador Francisco Xavier Redondo
- Tres días y más de 60 eventos: la increíble fiesta medieval de este fin de semana a 1 hora de Santiago
- Un coche arrolla a dos menores en un paso de peatones en el Restollal
- Acuerdo parcial por el conflicto de Ryanair en el aeropuerto de Santiago: solo la CIG irá a juicio