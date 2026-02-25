O Concello de Noia inicia un plan económico-financeiro tras regularizar facturas de tres exercicios
Os pagos pendentes a provedores motivaron que se superase a regra de gasto para 2025
O Concello de Noia iniciará un Plan Económico-Financeiro no exercicio de 2026 tras completar un proceso de revisión e regularización contable que permitiu incorporar facturas pendentes de exercicios anteriores, principalmente correspondentes aos anos 2022, 2023 e 2024.
Segundo o Goberno local, durante os meses de xullo e agosto de 2025 rexistrouse "un volume extraordinario de facturas sen consignación orzamentaria" que supera o millón de euros. Esta regularización, orientada a garantir o pagamento aos provedores e reflectir con transparencia a situación económica real do Concello, supuxo a superación da regra de gasto establecida pola normativa vixente para o exercicio de 2025.
O actual Goberno municipal, constituído tras a moción de censura do pasado 11 de agosto de 2025, puxo en marcha desde o primeiro momento un plan de revisión económica e control do gasto co obxectivo de ordenar a situación financeira municipal e establecer unha base sólida para os vindeiros exercicios.
O concelleiro de Facenda, Manolo Seijas, destacou que “en só catro meses levouse a cabo un intenso traballo de análise e regularización que permitiu coñecer con rigor a realidade económica do Concello. Dende setembro xa se contemplaba a necesidade de acudir a un Plan Económico-Financeiro como ferramenta técnica para garantir o pagamento aos provedores e reforzar a estabilidade financeira”.
Aínda que formalmente o Plan Económico-Financeiro iniciarase no exercicio de 2026, o Goberno municipal xa adoptou medidas orientadas á redución do gasto corrente, á mellora da planificación orzamentaria e á racionalización da xestión económica municipal.
"O Concello de Noia reafirma así o seu compromiso coa transparencia, coa responsabilidade na xestión dos fondos públicos e coa adopción das medidas necesarias para asegurar a sustentabilidade económica da administración local", sinalou Seijas.
