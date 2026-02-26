Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ambar dálle voz aos seus proxectos a través dun obradoiro intensivo de podcasting

Os participantes coñeceron técnicas para crear contidos radiofónicos

Asistentes á actividade.

Asistentes á actividade. / Cedida

Suso Souto

Ribeira

As ideas transformáronse en son na xornada intensiva de comunicación celebrada na asociación de persoas con diversidade funcional Ambar, en Ribeira, grazas á colaboración coa Fundación Cibervoluntarios.

A formación permitiu ás persoas participantes adquirir as competencias necesarias para converter as súas iniciativas en contidos radiofónicos de calidade.

O obradoiro, centrado na creación e edición de podcasts, estruturouse nunha metodoloxía práctica que percorreu todas as fases de produción: planificación e guionización (organización de contidos, onde se traballou na estrutura dun guión sólido, elemento fundamental para calquera proxecto de comunicación en equipo); técnicas de gravación (os asistentes aprenderon as claves técnicas da gravación e a edición básica, con especial fincapé na escoita activa e a expresión oral); e aplicación real (lonxe de quedar nunha formación teórica, os coñecementos aplicáronse de forma inmediata aos proxectos actuais dos participantes).

"Esta xornada proporcionounos as ferramentas clave para facernos escoitar e profesionalizar a mensaxe dos nosos proxectos", sinalaron desde a organización tras o peche da sesión.

Esta iniciativa reforza o compromiso coa alfabetización dixital e o empoderamento comunicativo, dotando os novos creadores de recursos para destacar nunha contorna dixital cada vez máis competitiva.

