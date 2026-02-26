Ambar dálle voz aos seus proxectos a través dun obradoiro intensivo de podcasting
Os participantes coñeceron técnicas para crear contidos radiofónicos
As ideas transformáronse en son na xornada intensiva de comunicación celebrada na asociación de persoas con diversidade funcional Ambar, en Ribeira, grazas á colaboración coa Fundación Cibervoluntarios.
A formación permitiu ás persoas participantes adquirir as competencias necesarias para converter as súas iniciativas en contidos radiofónicos de calidade.
O obradoiro, centrado na creación e edición de podcasts, estruturouse nunha metodoloxía práctica que percorreu todas as fases de produción: planificación e guionización (organización de contidos, onde se traballou na estrutura dun guión sólido, elemento fundamental para calquera proxecto de comunicación en equipo); técnicas de gravación (os asistentes aprenderon as claves técnicas da gravación e a edición básica, con especial fincapé na escoita activa e a expresión oral); e aplicación real (lonxe de quedar nunha formación teórica, os coñecementos aplicáronse de forma inmediata aos proxectos actuais dos participantes).
"Esta xornada proporcionounos as ferramentas clave para facernos escoitar e profesionalizar a mensaxe dos nosos proxectos", sinalaron desde a organización tras o peche da sesión.
Esta iniciativa reforza o compromiso coa alfabetización dixital e o empoderamento comunicativo, dotando os novos creadores de recursos para destacar nunha contorna dixital cada vez máis competitiva.
