Emotivo homenaje del IES Número Uno de Ribeira al fallecido profesor Olegario Sampedro

La comunidad educativa del IES Número Uno de Ribeira rindió este jueves un emotivo homenaje al fallecido profesor Olegario Sampedro López, docente de dicho centro durante casi tres décadas.

El acto, al que acudió la viuda de Sampedro, Pura Prado (exdirectora del instituto) comenzó y finalizó con la canción Lela. Profesores, alumnos y personal no docente se concentraron en el patio para recordar a quien dedicó su vida a la docencia más allá de las aulas, implicado en numerosas actividades y proyectos de carácter social y cultural. Pero, sobre todo, para reconocer su importante legado emocional.

Fueron la directora del centro, un profesor y el conserje quienes tomaron la palabra para recordarle. Finalmente, intervino también Pura Prado, quien pidió a los asistentes que recuerden a Olegario Sampedro "con una sonrisa".

Durante sus 37 años de trayectoria profesional, Sampedro fue profesor en centros educativos de Boiro, Ribeira, Ferrol, Carnota y A Pobra, y se había jubilado el pasado mes de junio.

La capilla ardiente está instalada en la sala 6 del tanatorio Pompas do Barbanza, en Xarás (Ribeira). Sus restos mortales serán incinerados en el Crematorio do Barbanza este jueves a las once de la noche. El funeral, con sus cenizas, se celebrará el viernes 27 a las 12.30 horas en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira. A continuación, sus cenizas serán inhumadas en el cementerio municipal de Ribeira.