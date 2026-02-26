Miguel Ángel Iglesias renuncia á súa acta de concelleiro do PSOE de Rianxo
Alega motivos persoais, e a formación non designou aínda a persoa que o substituirá na Corporación
Miguel Ángel Iglesias Romero presentou a súa renuncia como concelleiro do PSOE de Rianxo. "Trátase dunha decisión motivada exclusivamente por razóns persoais, alleas ao funcionamento do grupo e ás súas responsabilidades como concelleiro", explican dende a formación.
"Durante o tempo que permaneceu no grupo, Miguel seguiu integrado na súa dinámica, pero entende que chegou o momento de retirarse da parte máis expositiva do proxecto ao non dispoñer do tempo que este gran proxecto socialista require", enganden dende o PSOE.
"Desde o PSdeG de Rianxo queremos expresar o noso máis sincero agradecemento a Miguel polo seu compromiso e dedicación ao servizo da veciñanza durante a súa etapa política. A súa traxectoria demostra un profundo sentido de responsabilidade, implicación e defensa dos intereses de Rianxo", sinalan.
"O PSOE de Rianxo respecta e apoia totalmente a súa decisión persoal, desexándolle os mellores éxitos na súa vida profesional, convencidos de que seguirá contribuíndo ao benestar da comunidade desde a súa actividade principal", destacan sobre a renuncia de Iglesias (quen, por outra banda, é patrón maior da confraría de Rianxo).
O portavoz municipal do PSOE de Rianxo, Óscar Rial, dixo que, de momento, non se sabe quen substituirá a Iglesias na Corporación. "Estamos en contacto coas seguintes persoas da lista, e seguiremos avanzando nas vindeiras semanas", explicou.
- La cabina de un tráiler queda suspendida en el aire tras impactar contra la mediana en el periférico de Santiago
- Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire
- Un ternero criado en Touro bate el récord de precio de la subasta de Silleda: 3.246 euros
- Un coche arrolla a dos menores en un paso de peatones en el Restollal
- El chaval de Santa Comba que graba en su habitación y ha encumbrado el gallego en Spotify
- Fallece el conocido abogado de Santiago César Rúa Martínez
- Encuentran al hombre de 63 años que había desaparecido en Padrón
- Corte de tráfico por obras en una de las principales salidas de Santiago