Miguel Ángel Iglesias renuncia á súa acta de concelleiro do PSOE de Rianxo

Alega motivos persoais, e a formación non designou aínda a persoa que o substituirá na Corporación

Miguel Ángel Iglesias, dereita, co portavoz municipal do PSOE, Óscar Rial. / Cedida

Suso Souto

Rianxo

Miguel Ángel Iglesias Romero presentou a súa renuncia como concelleiro do PSOE de Rianxo. "Trátase dunha decisión motivada exclusivamente por razóns persoais, alleas ao funcionamento do grupo e ás súas responsabilidades como concelleiro", explican dende a formación.

"Durante o tempo que permaneceu no grupo, Miguel seguiu integrado na súa dinámica, pero entende que chegou o momento de retirarse da parte máis expositiva do proxecto ao non dispoñer do tempo que este gran proxecto socialista require", enganden dende o PSOE.

"Desde o PSdeG de Rianxo queremos expresar o noso máis sincero agradecemento a Miguel polo seu compromiso e dedicación ao servizo da veciñanza durante a súa etapa política. A súa traxectoria demostra un profundo sentido de responsabilidade, implicación e defensa dos intereses de Rianxo", sinalan.

"O PSOE de Rianxo respecta e apoia totalmente a súa decisión persoal, desexándolle os mellores éxitos na súa vida profesional, convencidos de que seguirá contribuíndo ao benestar da comunidade desde a súa actividade principal", destacan sobre a renuncia de Iglesias (quen, por outra banda, é patrón maior da confraría de Rianxo).

O portavoz municipal do PSOE de Rianxo, Óscar Rial, dixo que, de momento, non se sabe quen substituirá a Iglesias na Corporación. "Estamos en contacto coas seguintes persoas da lista, e seguiremos avanzando nas vindeiras semanas", explicou.

