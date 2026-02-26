La Policía de Rianxo distribuye la imagen de un investigado por varios hurtos: "Actúa a cara descubierta"

En los últimos días se produjeron en Rianxo varios hurtos en supermercados y en otros establecimientos de la localidad. La Policía Local sospecha que en ellos podría estar presuntamente implicado un varón de 43 años que cuenta con antecedentes por delitos contra el patrimonio y otros ilícitos penales.

Esta persona ya pudo ser identificada y localizada tras la comisión de alguno de estos hechos, siendo recuperados los objetos que portaba en ese momento.

Unos hechos por los que ya se instruyeron diligencias por presuntos delitos leves de hurto, para ser remitidas al Juzgado para su tramitación.

Pero, con el objetivo de "disuadir este tipo de hechos y reforzar la seguridad en los comercios", la Policía Local ha distribuido carteles con la foto del sospechoso, con el rostro pixelado.

"Estamos realizando actuaciones preventivas e incrementando la presencia policial en las calles", señala la Policía rianxeira, añadiendo que "informamos de esta situación para que los comerciantes adopten las medidas preventivas que consideren oportunas y, en el caso de ser víctimas de algún hecho semejante, presenten la correspondiente denuncia, ya que esto es fundamental para continuar con las actuaciones policiales y judiciales correspondientes".

Asimismo, advierte que la adquisición de productos de dudoso origen, cuando se conozca o se pueda razonablemente sospechar su origen ilícito, puede constituir un presunto delito de receptación. "La colaboración ciudadana y del comercio local es fundamental para la prevención y persecución de este tipo de conductas", añade.

En el cartel distribuido figura una imagen del sospechoso (captada por una cámara de seguridad) en el interior de una tienda de electrodomésticos. La Policía informa que se trata de "una persona investigada por presuntos delitos leves de hurto y con antecedentes por delitos contra el patrimonio".

Noticias relacionadas

Añade que "la vestimenta que suele utilizar" está formada por "prendas oscuras, un abrigo amplio, pantalón de color claro y un gorro", aunque va "a cara descubierta".