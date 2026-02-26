Ribeira pone fin tras 30 años al ‘cementerio’ de vehículos abandonados frente al Juzgado

El director xeral de Xustiza, José Tronchoni, y la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, supervisaron ayer el inicio del proceso de retirada y destrucción de los 10 vehículos abandonados que llevan más de 30 años en las cercanías del Juzgado y en la subida al parque periurbano de San Roque.

Se trata de vehículos depositados en ese lugar tras distintas operaciones judiciales, y que con el paso del tiempo acabaron convirtiéndose en un foco de degradación entre la maleza.

Hace años, muchos de esos vehículos llegaron a estar depositados en plazas de estacionamiento de las calles del entorno del edificio del Juzgado.

Noticias relacionadas

Para poder proceder a su retirada era imprescindible acceder a los números de bastidor, algo que resultaba imposible debido a la abundante maleza de la parcela. Con el objetivo de desbloquear definitivamente el procedimiento, el Concello limpió el terreno, permitiendo así el acceso a agentes de la Guardia Civil y de la DGT.