Romero: «El nuevo auditorio de Boiro será el de mayor aforo de todo el Barbanza»

Cuando el alcalde de Boiro, José Ramón Romero, encargó el proyecto de la nueva casa de cultura (ya en obras, con una inversión de 3,8 millones), Ribeira acababa de inaugurar su moderno auditorio. «Quiero que el de Boiro tenga más butacas que el de Ribeira; aunque sean solo cinco o diez», pidió entonces Romero.

Así se hizo: el de la capital barbanzana cuenta con 460 (aunque tiene una segunda sala polivalente con otras 120) y el boirense tendrá 535. «Cuando alguien pregunte cuál es el mayor auditorio de Barbanza, la respuesta será Boiro», añadió entonces.

Las obras avanzan al ritmo previsto y se espera que la nueva casa de cultura esté lista a final de año. Y, tras haber tenido que talar varios árboles del parque, el regidor anuncia que se talarán también los que supongan un peligro por su ubicación o estado, plantando más ejemplares.

Por otra parte, el Concello solicitó una ayuda al Estado para retomar el proyecto de ampliación del centro arqueológico de Neixón, una obra que se había iniciado en 2010 y que quedó atascada en la fase de cimentación por falta de financiación. Aquel proyecto fue modificado para reducir su coste de 900.000 a 300.000 euros, y también contempla un auditorio, aunque su equipamiento quedaría pendiente para una siguiente fase.

Un palomar en el que poder observar las estrellas

Otro de los proyectos que el alcalde tiene sobre la mesa es el de la restauración de nuevas construcciones del Pazo de Goiáns. Tras la rehabilitación de la edificación principal, la torre y la capilla, se afrontarán ahora las de un lagar, una pequeña vivienda, las caballerizas y el palomar (que, por cierto, se diseñará sin cubierta, a cielo abierto, para permitir visitas en las que poder observar las estrellas).

El Gobierno local prevé también aprobar este año el proyecto de urbanización del plan parcial de Barraña (se está redactando el pliego de la licitación), que permitirá la construcción de 902 viviendas, de las que 188 serán protegidas.

Y, tras ceder uno de los cuatro bloques de las antiguas viviendas de los maestros de Praia Xardín a Agadea (para centro de día) y otro a Ambar (para viviendas inclusivas) y destinar un tercero a vivienda de emergencia social, el regidor trabaja ya en un proyecto para dar también uso social al cuarto bloque. José Ramón Romero anuncia además que se urbanizarán la plaza y el entorno de estos bloques.

Todos estos proyectos, sumados al de la ampliación del polígono industrial, «en el que también estamos trabajando», dice el regidor, apuntalan el diseño «del Boiro que viene», dice.