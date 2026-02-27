Noia inviste 60.000 euros na mellora do campo de fútbol Julio Mato
Instalouse unha nova bomba de aerotermia e realizáronse traballos de impermeabilización, limpeza e fontanería
O Concello de Noia vén de executar unha serie de actuacións de mellora no campo de fútbol Julio Mato, Matito, cun investimento total de 60.000 euros destinado a modernizar as instalacións e garantir unha práctica deportiva máis segura, eficiente e digna para os usuarios e usuarias.
A actuación máis destacada foi a instalación dunha nova bomba de aerotermia, un sistema enerxeticamente eficiente que permitirá reducir considerablemente o consumo eléctrico da instalación.
O custo desta intervención ascendeu a 44.000 euros, dos cales 11.000 euros foron subvencionados a través dunha liña de axudas da Xunta de Galicia, mediante fondos europeos do Inega.
Ademais, leváronse a cabo labores de impermeabilización nun dos elementos cubertos do campo de fútbol, co obxectivo de evitar filtracións e mellorar a conservación da infraestrutura.
Tamén se solucionaron os problemas existentes coa subministración de auga quente nos vestiarios anexos, onde igualmente se acometeron diversas reparacións para optimizar o seu estado e funcionalidade.
Por outra banda, realizouse unha limpeza integral das pistas de atletismo, que presentaban unha importante sucidade, converténdose nun risco para os e as atletas que empregan estas instalacións nos seus adestramentos habituais.
Desde o Concello de Noia destácase que estas actuacións responden ao compromiso do Goberno local coa mellora continua das infraestruturas deportivas municipais, co fin de ofrecer unhas condicións axeitadas para clubs, deportistas e veciñanza en xeral.
Con esta intervención, o Concello confía en que a práctica deportiva no campo Julio Mato, Matito, conte, a partir de agora, "cunhas condicións moito máis dignas e acordes ás necesidades actuais, deixando atrás as carencias que viñan arrastrándose nos últimos anos".
